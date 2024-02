DR rafforza il suo accordo con BAIC

DR Automobiles ha comunicato un rafforazmento della partnership industriale con la casa automobilistica cinese Baic, mirata allo sviluppo e alla commercializzazione di nuovi modelli in Europa. Questa collaborazione non si limiterà ai modelli attualmente disponibili, come la Evo 5 e la X K2, ma coinvolgerà anche altri prodotti della gamma Baic, con un accordo esclusivo per DR nel mercato italiano.

Dr Automobiles espande la sua collaborazione con Baic in Europa

Baic è una società automobilistica cinese di proprietà statale e una delle prime per volumi di vendita in Cina. Produce veicoli per vari marchi, tra cui Arcfox, Beijing, Changhe, Foton Motor e Ruili Doda. La partnership già attiva con DR Automobiles ha portato allo sviluppo di modelli come la EVO 5 e il fuoristrada X K2. La collaborazione tra DR e Baic, che già gode di solidi rapporti industriali con i gruppi cinesi Chery e JAC, accelera il processo di espansione del marchio automobilistico con sede a Macchia d’Isernia.

Questa partnership non solo arricchirà il mercato italiano con nuovi modelli, ma stimolerà anche le attività estere dell’azienda di Di Risio. DR Automobiles mira a espandersi in Europa e ha recentemente fatto il suo ingresso in Spagna, vendendo oltre 1.500 auto a partire da gennaio. La strategia di DR Automobiles, come sottolineato nella nota, non prevede joint-venture, ma piuttosto accordi di collaborazione. In questo modo, il gruppo mantiene la propria piena autonomia e il controllo totale del pacchetto azionario.