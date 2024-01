Lamborghini: scienziati hanno creato la batteria del futuro?

Il MIT (Massachusetts Institute of Technology) ha creato un materiale innovativo per Lamborghini, progettato per sostituire il cobalto nelle batterie al litio, come riportato da MIT News. Gli sviluppatori garantiscono che le nuove batterie costeranno il 70% in meno, poiché nella loro produzione non verranno impiegate sostanze chimiche rare e tossiche. Allo stesso tempo, la qualità delle nuove batterie non sarà inferiore a quella delle controparti al litio.

Lamborghini ha già ottenuto un brevetto per questa innovativa tecnologia. Il cobalto e il nichel, utilizzati nei catodi, conferiscono alle batterie al litio una elevata capacità e densità di energia. Scienziati provenienti da diversi paesi hanno costantemente cercato un sostituto per queste sostanze, ma finora non sono riusciti ad eliminarle completamente attraverso l’impiego di elementi organici. Il MIT sostiene di aver individuato un sostituto per il cobalto. Si tratta di un materiale organico caratterizzato da una elevata permeabilità sia per la corrente che per la capacità. Un polimero è stato utilizzato come legante, ma in quantità limitata. Gli scienziati che hanno lavorato per Lamborghini ritengono che questa scoperta possa costituire una sostituzione completa dei metalli, la cui estrazione è notoriamente dannosa per l’ambiente.

Il sostituto del cobalto è una sostanza stratificata chiamata bis-tetraammina benzochinone (TAQ). È interessante notare che TAQ presenta somiglianze con la grafite, comunemente impiegata nella creazione di elettrodi. Le molecole di TAQ presentano una struttura ad anello che include chinoni e ammine. I chinoni sono capaci di accumulare elettroni, mentre le ammine favoriscono la formazione di legami idrogeno stabili, permettendo al TAQ di mantenere la sua integrità nell’elettrolita senza dissolversi.

Il materiale è stato già sottoposto a test, rivelando che la sua conduttività e capacità sono paragonabili a quelle delle batterie al litio-cobalto. In termini di velocità di ricarica, i catodi TAQ contribuiscono a un notevole aumento della rapidità. Gli scienziati sono fiduciosi che le batterie basate su questa nuova sostanza saranno notevolmente più efficienti nel loro funzionamento. Insomma una grossa novità per Lamborghini e forse non solo.