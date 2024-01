Abarth svela le prime immagini della sua auto più potente e annuncia la partnership con Stellantis Motorsport

Abarth e Stellantis Motorsport hanno deciso di unire le forze per la creazione della vettura più potente di sempre per la casa automobilistica dello scorpione di cui hanno mostrato le prime immagini. Le due aziende che fanno parte del gruppo Stellantis hanno fatto sapere di aver creato una nuova piattaforma mettendo insieme ognuna le proprie conoscenze. Questa piattaforma sarà la base per la futura auto dello scorpione che avrà un motore con ben 240 cavalli di potenza.

Abarth annuncia partnership con Stellantis Motorsport per la creazione della sua auto più potente di sempre

Questa partnership rappresenta un omaggio alla storia di Abarth e ne rafforza il suo DNA. In collaborazione, le due aziende hanno sviluppato una piattaforma che unisce diverse tecnologie, esperienza nelle competizioni automobilistiche, competenze ingegneristiche e numerose ore di test per dare vita a questo progetto ad alte prestazioni. La nuova piattaforma ha preso spunto dalla ben nota eCMP, che è stata ora ribattezzata Perfo-eCMP.

Ciascun componente tecnico è stato oggetto di un’attenta analisi, perfezionamento e messa a punto da un team congiunto di ingegneri, esperti e collaudatori provenienti da Abarth e Stellantis Motorsport, al fine di creare il miglior prodotto possibile. Il risultato è un autentico gioiello, una nuova stella brillante dotata di un motore ad alte prestazioni e di sospensioni con una configurazione dedicata per garantire controllo, agilità e stabilità. Questo veicolo è progettato per tracciare traiettorie efficaci e offrire un’eccellente dinamica di guida in ogni tipo di condizione. Per potenziare ulteriormente le prestazioni, la nuova Abarth è equipaggiata con un innovativo differenziale a slittamento limitato, sviluppato appositamente per le esigenze specifiche di un propulsore a zero emissioni e adattato alle sue caratteristiche dinamiche.

La prossima Abarth sarà equipaggiata con un motore da 240 CV e un sistema frenante avanzato, progettato per fornire maggiore potenza e stabilità. Questo è reso possibile da dischi freno più grandi e superfici disco più ampie, ottimizzati per una migliore dissipazione del calore e una maggiore resistenza alla fatica.

I nuovi pneumatici, sviluppati sulla base dell’esperienza acquisita nelle competizioni di Formula E, assicurano una massima aderenza senza compromettere autonomia e comfort acustico. Grazie al battistrada con mescola più morbida nella zona esterna e centrale, offrono una maggiore aderenza in curva e una prolungata autonomia. Inoltre, l’inserto in poliuretano contribuisce a isolare acusticamente il veicolo.

All’interno, i sedili ad alto comfort con design ergonomico da competizione contribuiscono a rendere la guida confortevole anche durante i “viaggi più estremi”. Questi sedili ad alte prestazioni sono realizzati utilizzando quattro diverse tipologie di schiuma per garantire un sostegno ottimizzato in ogni zona del corpo. La loro forma avvolgente è progettata per mantenere il corpo supportato durante le curve, enfatizzando il sostegno laterale. La schiuma ad alta densità assicura una lunga durata nel tempo.