Stellantis si affida all’intelligenza artificiale per migliorare il servizio clienti

Stellantis ha segnato un progresso significativo nella gestione del servizio clienti grazie all’implementazione dell’intelligenza artificiale (AI) nel suo processo di vendita. La trasformazione digitale ha portato all’introduzione degli E-sellers, consulenti di vendita online che hanno registrato un incremento impressionante di contatti nel 2023, attestandosi su una media di 1500 interazioni giornaliere.

Questo risultato sottolinea la crescente preferenza dei consumatori per un’esperienza d’acquisto che combini l’efficienza del digitale con la familiarità del contatto fisico. Il gruppo automobilistico ha risposto a questa esigenza integrando l’AI nei suoi processi, migliorando così la rapidità e la personalizzazione del servizio clienti.

L’intelligenza artificiale al servizio dei consulenti

L’artificial intelligence, strumento cruciale nel processo di vendita di Stellantis Italia, supporta i consulenti E-seller durante le interazioni telefoniche, fornendo informazioni in tempo reale, suggerendo promozioni e soluzioni personalizzate. Questa tecnologia permette di gestire un alto volume di richieste, liberando gli agenti per attività che richiedono maggiore intuizione e competenza umana.

Il ruolo dell’AI non è di sostituire, ma di affiancare l’E-seller, ampliando le sue capacità e migliorando la comprensione delle esigenze dei clienti. I riscontri iniziali sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale sono estremamente positivi, sia in termini di efficienza che di soddisfazione del cliente.

Stellantis punta a fornire una customer experience di alto livello

Daniele De Leonardis, CMO Manager di Stellantis Italia, ha enfatizzato l’importanza dell’AI come parte della strategia per offrire una customer experience di alto livello. L’obiettivo è rispondere alle alte aspettative dei consumatori, fornendo un servizio personalizzato e tempestivo. In un settore dinamico come quello automobilistico, dove velocità e personalizzazione sono essenziali, l’AI emerge come un alleato prezioso.

I clienti interessati ai veicoli del gruppo automobilistico possono contare sul supporto sia dei concessionari che degli E-sellers assistiti dall’AI. Il team è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 19:00 e il sabato dalle 10:00 alle 18:00, inclusi i giorni feriali di dicembre.

L’integrazione dell’intelligenza artificiale da parte di Stellantis rappresenta un passo avanti significativo nell’industria automobilistica. Il gruppo italo-francese non solo risponde efficacemente alle esigenze dei consumatori moderni, ma si pone anche come pioniere nell’utilizzo delle nuove tecnologie per migliorare l’esperienza di acquisto e la soddisfazione del cliente.