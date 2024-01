Nuova Alfa Romeo Giulia: nel 2025 la vettura stupirà tutti per il suo design

Nel 2025 l’atteso debutto della nuova Alfa Romeo Giulia che potrebbe stupire tutti per le sue caratteristiche e per il design

Nuova Alfa Romeo Giulia sarà la seconda novità ad arrivare nella gamma del Biscione dopo il debutto ad aprile 2024 del SUV compatto Alfa Romeo Milano. La presentazione della seconda generazione della berlina di segmento D dello storico marchio milanese avverrà entro la fine del 2025 e niente sarà più come prima. Questa auto infatti sarà la prima auto di Alfa Romeo ad essere prodotta solo ed esclusivamente in modalità completamente elettrica.

La nuova Alfa Romeo Giulia sarà prodotta presso lo stabilimento di Cassino come la prima generazione. La vettura nascerà su piattaforma STLA Large al pari della nuova Alfa Romeo Stelvio che arriverà circa un anno dopo. Nel confermare l’arrivo di questa auto il CEO del Biscione Jean-Philippe Imparato ha ribadito che in futuro la gamma di Alfa Romeo non sarà formata solo da SUV e crossover ma ci saranno anche berline e auto sportive.

Una di queste sarà proprio la nuova Alfa Romeo Giulia che avrà una gamma piuttosto ampia di modelli. Ci sarà la versione entry level con motore da 350 cavalli, la Veloce con 800 cavalli e infine la top di gamma Quadrifoglio con motore da circa 1.000 cavalli. Queste auto offriranno prestazioni incredibili, piacere di guida e tempi di ricarica molto veloci. Dal punto di vista del design questa vettura manterrà lo stile del Biscione e la sua sportività. Insomma questa auto sarà immediatamente riconoscibile come una Alfa Romeo.

Con questa auto dunque prende il via una nuova era per Alfa Romeo che nei prossimi anni con le nuove Alfa Romeo Giulia e Stelvio ma anche con le due future auto di Segmento E che arriveranno nel 2027 e nel 2028 proverà a diventare un vero e proprio brand premium globale.