Mazda: Peter Allibon assume un importante ruolo all’interno del brand

Nel vasto mercato automobilistico europeo, emergono nuovi sviluppi relativi a Mazda. Da sempre riconosciuta per la sua eccellenza nel settore, la casa automobilistica nipponica sta per vedere un importante cambiamento nella sua leadership.

Peter Allibon, che ha prestato servizio come direttore vendite per la divisione UK dal 2011, assumerà – a partire dal 1° novembre – un ruolo di primaria importanza: quello di direttore vendite e rete di concessionari di Mazda Europa.

In questa nuova e importante posizione, Allibon avrà il compito di sovrintendere alla pianificazione delle vendite in ben 22 mercati europei, con un target complessivo di 160.000 unità annue. Inoltre, avrà la responsabilità di gestire e rafforzare le relazioni strategiche con l’ampia rete di showroom europei.

Lavora in Mazda dal 2008

Ma chi è Peter Allibon e perché la sua nomina è tanto rilevante per il brand giapponese? La sua esperienza con Mazda non è certamente recente. Entrato a far parte del produttore giapponese nel 2008, inizialmente ricopriva il ruolo di direttore flotte e remarketing in Mazda UK, per poi avanzare come direttore vendite nel 2011.

Ma la sua competenza nel settore automobilistico risale ancor prima: la sua carriera professionale ha avuto inizio in Ford nel 1995. Curiosamente, durante quel periodo, aveva anche ricoperto il ruolo di Country Brand Manager di Mazda Credit UK all’interno di Ford Financial, un periodo storico in cui, tra il 1995 e il 2015, il marchio giapponese aveva consolidato una partnership con l’Ovale Blu.

Il futuro di Mazda Europa si preannuncia molto positivo sotto la guida di un veterano come Allibon, che con la sua vasta esperienza e profonda conoscenza del settore è destinato a portare il costruttore nipponico verso nuovi successi.