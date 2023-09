Nuovo Audi Q8: arriva in Italia in diverse versioni e con prezzi da 91.000 € [FOTO]

Il nuovo Audi Q8 è il modello che molti automobilisti italiani stavano aspettando. La casa dei quattro anelli rilancia il suo modello di punta, portando in Italia una serie di innovazioni che definiscono nuovi standard nel segmento degli E-SUV coupé.

Emerge subito l’attitudine sportiva di questo gioiello di Audi. L’Audi SQ8 TFSI, la variante sportiva, propone una firma stilistica che si fa ancora più aggressiva: paraurti ridisegnati, prese d’aria ingrandite e un single frame ampliato sono solo alcuni degli elementi che accentuano il suo design muscolare.

Ma non è solo una questione di stile. Il nuovo Q8 introduce per la prima volta i proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser e tecnologia OLED per i gruppi ottici posteriori. La luminosità è personalizzabile grazie all’interfaccia multimediale MMI, offrendo al cliente quattro layout differenti.

Assistenza alla guida e comfort

In termini di assistenza alla guida, il pacchetto opzionale Innovative Virtual offre una gamma completa di sistemi avanzati, inclusi Tour, City e assistenza al parcheggio con Park Assist Plus. Questo pack include anche volante sportivo riscaldabile e cruscotto digitale Audi Virtual Cockpit Plus, portando un vantaggio al cliente del 30%.

Quando si parla di personalizzazione, la casa automobilistica tedesca ha pensato a tutto. Gli inserti decorativi si arricchiscono con nuove opzioni in carbonio twill opaco e alluminio con goffratura lineare. A completare il tutto, nuovi cerchi con dimensioni che vanno da 21” a 23” e colorazioni di carrozzeria inedite.

Motorizzazioni potenti ed efficienti

L’offerta motoristica non delude. In Italia, il nuovo Audi Q8 viene proposto con motori V6 e V8 che vanno dai 286 ai 507 CV. La trazione integrale permanente quattro è standard, così come il cambio automatico Tiptronic a 8 rapporti. Per chi è interessato a una variante più ecologica, nel 2024 farà il suo debutto anche la versione ibrida plug-in.

Per gli amanti delle alte prestazioni, il nuovo Audi SQ8 TFSI è dotato di un V8 biturbo da 4 litri da 507 CV, abbinato a tecnologie avanzate come l’iniezione diretta di benzina, il sistema Cylinder on Demand e due turbocompressori twin scroll.

In Italia, l’Audi Q8 2024 sarà disponibile nel corso del quarto trimestre del 2023 con un prezzo di partenza di 91.000 € per la versione base 45 con motore TDI da 3 litri da 231 CV. Al vertice dell’offerta troviamo l’Audi SQ8 TFSI Sport Attitude, proposto a partire da 129.250 €.