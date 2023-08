Xiaomi riceve il via libera per la produzione di auto elettriche

Xiaomi, il colosso tecnologico cinese noto soprattutto per smartphone, tablet e smartwatch, ha finalmente ottenuto l’approvazione governativa per entrare a pieno titolo nel mercato delle auto elettriche.

Dopo due anni di attesa e un percorso burocratico ricco di sfide, l’azienda ha ricevuto il via libera dalla National Development and Reform Commission (NDRC) cinese. Non è cosa da poco: la NDRC ha il compito di vagliare i nuovi investimenti nel settore automobilistico, scartando i progetti che non appaiono solidi.

In un mercato sovraccarico di EV e con una domanda in calo, ottenere l’approvazione dalla NDRC è un’impresa. Sottolineo che il produttore cinese è solamente il quarto ad aver ricevuto tale approvazione in quasi sei anni.

Tuttavia, non è ancora tempo di festeggiamenti per il team esecutivo di Xiaomi. Un ulteriore ostacolo burocratico attende la compagnia: il Ministero dell’Industria e delle Tecnologie dell’Informazione (MIIT) cinese deve ancora dare il via libera finale, verificando che le auto rispettino gli standard di sicurezza e tecnologia.

Il primo modello dovrebbe chiamarsi Xiaomi MS11

Per quanto riguarda il veicolo in questione, non dobbiamo aspettare le foto ufficiali dal MIIT. Sono già trapelate immagini della nuova Xiaomi MS11. Si tratta di una berlina coupé a quattro porte con alcune caratteristiche estetiche che ricordano la supercar McLaren 750S.

Possiamo, inoltre, vedere delle maniglie delle portiere a filo con la carrozzeria, un impianto frenante Brembo e un sensore LiDAR montato sul tetto per la guida autonoma avanzata.

Sul fronte degli investimenti, Xiaomi sta investendo ben 10 miliardi di dollari nel corso del prossimo decennio per sviluppare i suoi progetti legati agli EV. La costruzione di un nuovo stabilimento a Pechino è già in corso, con una capacità produttiva prevista di 200.000 esemplari all’anno, una volta raggiunto il pieno regime.

Tuttavia, alcune fonti di Reuters sostengono che, nel suo primo anno di funzionamento nel 2024, la fabbrica dovrebbe produrre solo 100.000 veicoli.