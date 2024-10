Polestar, il noto marchio svedese di veicoli elettrici ad alte prestazioni, ha scelto il cuore pulsante di Milano per inaugurare il suo Polestar Temporary Space. Situato in Corso Venezia 2, a due passi dalla centralissima Piazza San Babila, lo spazio sarà aperto dall’11 ottobre 2024 fino al 9 dicembre 2024.

Questa apertura rappresenta non solo un’opportunità per i visitatori di scoprire le ultime novità del brand, ma anche un momento per vivere un’esperienza immersiva che unisce il design scandinavo, la tecnologia e la mobilità sostenibile.

Un’esperienza a 360 gradi nel Temporary Space

Il Temporary Space di Polestar a Milano non è un semplice showroom. È un luogo di incontro tra il design minimalista scandinavo e la tradizione innovativa che caratterizza l’azienda. In un ambiente che riflette la filosofia del brand, Polestar mette in mostra il suo nuovo SUV coupé elettrico, Polestar 4, un modello che combina la silhouette sportiva di una coupé con la versatilità di un SUV. I visitatori avranno l’opportunità di vedere da vicino Polestar 4, un’auto che promette di ridefinire le forme classiche dell’automobile grazie a un design aerodinamico e a una capienza sorprendente.

Inoltre, oltre al Polestar 4, lo spazio offre la possibilità di esplorare l’intera gamma di veicoli elettrici del brand, con la guida esperta dei Polestar Specialist. Questi professionisti sono a disposizione per illustrare le diverse configurazioni dei veicoli, rispondere a domande tecniche e accompagnare i visitatori nella scelta del modello più adatto alle loro esigenze. Per chi desidera provare su strada l’emozione della guida elettrica, è possibile prenotare test drive direttamente in loco o tramite il sito ufficiale di Polestar.

Dimitris Chanazoglou: “Un’esperienza coinvolgente per il pubblico milanese”

“L’obiettivo è, come sempre, offrire al pubblico un’esperienza diretta e coinvolgente, e questa volta lo facciamo in una location centrale e strategica come Corso Venezia, proprio accanto alla centralissima Piazza San Babila”, ha dichiarato Dimitris Chanazoglou, Managing Director di Polestar Italia. “Questo spazio si configura come un punto di incontro con la forte energia di una città all’avanguardia, a dimostrazione della forza di Polestar nel saper attrarre un pubblico sempre più vasto e selezionato. Abbiamo pensato a un calendario fitto di eventi pubblici e privati e alla possibilità di testare comodamente i due nuovi SUV ad alte performance, Polestar 4 e Polestar 3, per offrire un’esperienza a 360 gradi“.

La scelta di Milano non è casuale: la città, conosciuta per il suo spirito dinamico e all’avanguardia, è un palcoscenico ideale per Polestar, che intende offrire un’esperienza premium a chiunque desideri scoprire una nuova visione della mobilità sostenibile. Durante i due mesi di apertura, il Polestar Temporary Space ospiterà anche eventi, talk e incontri su temi legati al design, alla mobilità elettrica e all’innovazione tecnologica, creando un ambiente stimolante per il confronto e l’approfondimento.

Polestar e la strategia di espansione sul mercato italiano

L’apertura del Temporary Space di Milano è solo una parte della strategia di espansione che Polestar sta attuando in Italia. A partire dal 1° ottobre 2024, Polestar ha adottato un nuovo modello di distribuzione Non-Genuine-Agency, pensato per rafforzare ulteriormente la connessione tra il brand e i suoi clienti. Questo approccio permette ai partner di avere un ruolo più diretto nel processo commerciale, favorendo un rapporto più stretto e personalizzato con i consumatori italiani.

L’Italia è uno dei primi mercati ad adottare questo modello, con un’espansione della rete di partner sul territorio. Gino S.p.A. a Torino e Motorsclub srl a Modena sono i nuovi ingressi che si aggiungono ai partner già esistenti Lario Bergauto S.p.A. a Milano e C.A.R. Room srl a Roma. Questa espansione porta il numero di Polestar Spaces da due a quattro, con nuovi spazi a Modena e Torino che si affiancheranno a quelli già operativi.

Polestar 3 e Polestar 4: i nuovi SUV ad alte prestazioni

L’arrivo dei modelli Polestar 3 e Polestar 4 rappresenta un ulteriore passo avanti nella gamma di SUV elettrici del brand svedese. Polestar 3 si distingue per le sue dimensioni generose e per la tecnologia avanzata, che ne fanno un punto di riferimento nel segmento dei SUV premium. Polestar 4, invece, con il suo design aerodinamico e la sua linea coupé, offre un’esperienza di guida sportiva senza rinunciare alla versatilità tipica dei SUV.

Entrambi i modelli incarnano l’impegno di Polestar nel coniugare prestazioni elevate e sostenibilità. Dotati delle più recenti tecnologie in termini di assistenza alla guida e con interni realizzati con materiali sostenibili, Polestar 3 e Polestar 4 sono la dimostrazione tangibile della filosofia del brand: innovare per migliorare la qualità della vita e ridurre l’impatto ambientale. L’apertura del Temporary Space di Milano offre un’occasione unica per scoprire questi veicoli e comprendere come Polestar stia ridefinendo l’esperienza di guida elettrica.

Milano e Polestar: un connubio perfetto tra design e innovazione

Milano è da sempre sinonimo di design e creatività, e l’apertura del Polestar Temporary Space si inserisce perfettamente nel tessuto urbano della città. Il Temporary Space diventa così un luogo di esplorazione, dove la bellezza del design scandinavo si incontra con l’innovazione della mobilità elettrica.

Per Polestar, Milano rappresenta una vetrina internazionale che consente di mettere in luce la propria visione della mobilità del futuro, attirando non solo appassionati di motori, ma anche coloro che sono sensibili al tema della sostenibilità.

Durante i due mesi di apertura, i visitatori potranno partecipare a eventi esclusivi dedicati al design e alla sostenibilità, in una cornice che riflette la visione di Polestar: creare un mondo dove la tecnologia migliora l’esperienza di guida e la vita delle persone, senza compromettere il rispetto per l’ambiente.

I talk e gli incontri previsti presso il Temporary Space mirano a stimolare il dialogo su come l’industria automobilistica possa diventare sempre più responsabile, innovativa e vicina alle esigenze dei consumatori.

Un futuro elettrizzante per Polestar in Italia

L’apertura del Temporary Space di Polestar a Milano segna un nuovo capitolo nella storia del brand in Italia. Con un approccio sempre più orientato all’esperienza diretta dei clienti e una rete di partner in continua espansione, Polestar si prepara a conquistare il mercato italiano con una proposta di veicoli elettrici che coniugano prestazioni, design e sostenibilità.

Dimitris Chanazoglou ha espresso grande fiducia in questa nuova fase di crescita: “Espandendo la nostra rete di partner e introducendo un modello di distribuzione più dinamico, siamo sicuri di poter offrire ai consumatori italiani un’esperienza ancora migliore mentre esplorano i nostri veicoli elettrici premium, inclusi i nuovi Polestar 3 e Polestar 4“.

Il Polestar Temporary Space di Milano è quindi una tappa imperdibile per chiunque desideri scoprire il futuro della mobilità, immerso in un contesto di stile e innovazione. L’appuntamento è in Corso Venezia 2, dove il design scandinavo e la tecnologia svedese si fondono con l’energia di Milano per creare un’esperienza unica.