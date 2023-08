Polestar 4: il nuovo SUV coupé elettrico avrà la guida completamente autonoma

Svelata nelle scorse ore in Cina e in programma per un lancio globale nel 2024, la nuova Polestar 4 è destinata a essere una pietra miliare nel campo delle auto a guida autonoma. Questo grazie alla collaborazione tra la casa automobilistica svedese e Mobileye, azienda leader nella tecnologia dei sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Nel dettaglio, la tecnologia Chauffeur di Mobileye – già affermata nel settore – sarà implementata dalla società ECARX e potrebbe essere estesa a future generazioni di veicoli del marchio svedese.

In qualità di CEO di Polestar, Thomas Ingenlath ha espresso entusiasmo per i progressi della Polestar 4, sottolineando come l’alleanza con Mobileye potenzierà significativamente le prestazioni e le funzionalità del nuovo SUV coupé elettrico.

Ingenlath sostiene che la tecnologia di guida autonoma Chauffeur consentirà un’esperienza di guida altamente personalizzabile, rendendo ogni viaggio un piacere, indipendentemente dalle condizioni stradali.

Le prime consegne del nuovo EV inizieranno entro la fine del 2023

Non è un segreto che Mobileye sia già molto conosciuta per quanto riguarda gli ADAS, con la sua tecnologia installata in oltre 150 milioni di veicoli in tutto il mondo. La nuova Polestar 4, dal canto suo, si avvale di un sistema ADAS che si basa sulla tecnologia SuperVision. È previsto che le prime unità verranno consegnate in Cina entro la fine del 2023.

In quanto a funzionalità, Chauffeur offrirà una modalità “eyes-off” e “point-to-point” su autostrade, oltre a un sistema di guida “eyes-on” ottimizzato per strade rurali e urbane. In pratica, stiamo parlando di un EV che potrà guidare autonomamente in una vasta gamma di scenari.

Dal punto di vista del design, il nuovo SUV coupé fonde l’essenza estetica del concept Precept con lo stile aerodinamico di una coupé e le comodità di un SUV moderno. Infine, il nuovo modello si colloca in una fascia intermedia tra la Polestar 2 e la Polestar 3, sia in termini di dimensioni che di prezzo.