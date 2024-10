Fiat si lega alla sua città in “Torino capitale della cultura d’impresa 2024”

In occasione del 125° anniversario della sua nascita, FIAT celebra il suo legame con la città di Torino attraverso la partnership con “Torino capitale della cultura d’impresa 2024”, iniziativa promossa dall’Unione Industriali Torino. Nell’ambito di questa collaborazione FIAT ha supportato la conferenza “Cinema: che impresa!” presso l’Heritage Hub.

Il ruolo nel cinema

Durante la conferenza si è approfondito il tema della storia del cinema industriale con un racconto per immagini e video, accompagnato da riflessioni riguardo la sua evoluzione, dagli inizi del ventesimo secolo. Il legame tra FIAT e l’industria cinematografica è indissolubile, poiché entrambi hanno avuto origine a Torino e sono da sempre associati al capoluogo piemontese. Inoltre, il contatto con il cinema industriale era inevitabile visto che sin dalla sua nascita FIAT ha manifestato un forte interesse per la tecnologia: l’azienda ha da subito usato la tecnologia audiovisiva per scopi commerciali e istituzionali. Tuttavia, la caratteristica principale del cinema industriale dell’epoca era la sua portata, tale che non si limitava solo a mostrare e vendere il prodotto, ma mirava soprattutto a illustrare cosa vi era alle spalle di un’azienda.

Una volta affermata la tecnologia audiovisiva, FIAT ha voluto produrre con orgoglio i suoi video promozionali fondando la sua etichetta di produzione interna “Cinefiat”. L’obiettivo era di promuovere l’eccellenza dei prodotti attraverso la promozione dell’operatività e delle prospettive internazionali dell’azienda.

Fiat supporta Torino

Al 125° anniversario dalla sua fondazione, è con orgoglio che FIAT supporta le iniziative di “Torino Capitale della Cultura d’Impresa 2024” per ribadire il suo forte legame con la cultura d’impresa e il cinema industriale in una città che rappresenta pienamente entrambi. A presentare e moderare l’evento è stato Paolo Manera, Direttore Film Commission Torino Piemonte. Tra i partecipanti, Stefano Serra, Presidente AMMA – Unione Industriali Torino. Elena Testa, Responsabile Archivio Nazionale Cinema Impresa; Giampaolo Letta, Presidente Premio Film Impresa di Unindustria e Gloria Giorgianni, Amministratore Delegato di Anele SRL. Infine, Roberto Giolito, Direttore di Stellantis Heritage e Maurizio Torchio, Direttore del Centro Storico FIAT, hanno rappresentato Stellantis.