La Rolls-Royce Ghost, icona di lusso dal 2020, riceve un aggiornamento che, pur mantenendo l’eleganza classica, introduce alcune novità stilistiche e tecniche. Questo restyling si concentra su lievi modifiche estetiche, visibili soprattutto nella parte anteriore del veicolo, dove spiccano dettagli rinnovati. Tra questi, la griglia è ora più imponente e i nuovi gruppi ottici, più sottili e affilati, donano un aspetto più aggressivo e moderno. Anche la parte posteriore beneficia di un miglioramento, con i fanali che richiamano il design della recente Rolls-Royce Spectre, mentre i cerchi da 22 pollici hanno subito un restyling per esaltare l’eleganza complessiva della vettura.

Il cuore pulsante di Rolls-Royce Ghost 2024

Sotto il cofano, la Ghost continua a essere equipaggiata con il potente motore V12 twin-turbo, specificamente calibrato per questa berlina di lusso. Con una potenza di 570 CV e 850 Nm di coppia, la guida rimane raffinata ma vigorosa. Per chi cerca prestazioni ancora superiori, la Black Badge Ghost Series II è l’opzione ideale, grazie a un V12 potenziato che supera i 600 CV. Sebbene i prezzi ufficiali non siano stati ancora comunicati, si prevede che il modello di base parta da circa 330.000 euro.

La gamma di colori della Ghost si amplia con l’introduzione della nuova tinta Mustique Blue, che si aggiunge alla vasta palette personalizzabile di Rolls-Royce, capace di offrire fino a 44.001 opzioni. Gli interni rimangono fedeli alla tradizione del marchio, con alcune nuove opzioni di finiture, tra cui il legno “frassino tinto grigio” e il Duality Twill, un materiale in bambù sviluppato dopo un anno di ricerca. Quest’ultimo richiede circa 20 ore di lavorazione artigianale per essere integrato all’interno dell’abitacolo.

Infotainment all’avanguardia

A livello tecnologico, il sistema di infotainment è stato potenziato, integrandosi con l’applicazione Rolls-Royce Whispers. Questa app consente di gestire diverse funzionalità dell’auto direttamente dal proprio smartphone, come l’apertura e la chiusura a distanza delle portiere e la proiezione della destinazione sul sistema di navigazione. Inoltre, i passeggeri dei sedili posteriori possono ora collegare due dispositivi separati agli schermi disponibili, migliorando l’esperienza di viaggio.

Il restyling della Ghost non stravolge l’essenza del modello, ma aggiunge raffinatezza e dettagli aggiornati, mantenendo il perfetto equilibrio tra innovazione e la tradizionale qualità Rolls-Royce. La Black Badge, con il suo carattere ancora più sportivo, completa l’offerta, rendendo la Ghost 2024 un vero simbolo di prestigio.