Pneumatici: gli italiani preferiscono i 4 stagioni

Un nuovo sondaggio commissionato da Apollo Tyres Ltd ha rivelato che oltre tre quarti (78%) degli automobilisti italiani prenderebbe in considerazione i prodotti all season in occasione della prossima sostituzione degli pneumatici. I risultati indicano un aumento della popolarità degli pneumatici appositamente progettati per performare bene in tutte le condizioni atmosferiche dell’anno, compresi l’asciutto, il bagnato e la neve. Apollo Tyres aveva posto la stessa domanda nel 2021 e il 76% degli automobilisti italiani aveva dichiarato che avrebbe probabilmente preso in considerazione, in caso di sostituzione, gli pneumatici quattro stagioni.

La forza degli pneumatici 4 stagioni

Vredestein, marchio di proprietà di Apollo Tyres, ha introdotto il suo primo pneumatico all season, il Quatrac, nel 1993, quando il segmento era ancora agli inizi. Da allora, la gamma Vredestein Quatrac è stata ampliata di anno in anno per soddisfare le esigenze di una varietà molto diversificata di veicoli e ora è disponibile in una scelta di misure più ampia di qualsiasi altro concorrente. Oggi la gamma comprende Quatrac base, Quatrac Pro e Pro+ per auto e SUV ad alte prestazioni e Quatrac Pro EV, il primo pneumatico all season in Europa specificatamente progettato per i veicoli elettrici.

Concepiti, sviluppati e prodotti in Europa, tutti gli pneumatici Vredestein Quatrac presentano il caratteristico disegno del battistrada a “V profonda” e un’ampia area di contatto per una migliore maneggevolezza sotto la pioggia. Tutti gli pneumatici Quatrac sono inoltre certificati per l’uso tutto l’anno grazie al marchio “Three-Peak Mountain Snowflake” (fiocco di neve e montagna a tre cime) impresso sul fianco.

Le preferenze generali

Il mese scorso Vredestein Quatrac si è aggiudicato il primo posto nel test annuale di Auto Bild sugli pneumatici quattro stagioni, superando 14 concorrenti di primo piano. Quatrac è stato definito “esemplare” e lodato per le sue “prestazioni equilibrate”, gli “spazi di frenata ridotti” e la “maneggevolezza sportiva e sicura” in condizioni di bagnato, asciutto e neve.

Quest’ultima vittoria si aggiunge all’impressionante curriculum dello pneumatico Quatrac nei test indipendenti. Ad esempio, è l’unico prodotto nei test annuali di Auto Bild sugli pneumatici quattro stagioni ad essersi piazzato costantemente nei primi cinque posti per sei anni consecutivi. Quatrac si è aggiudicato anche il secondo posto nel test di pneumatici all season condotto lo scorso anno da Auto Express, la rivista di automobilismo più venduta del Regno Unito.

Yves Pouliquen, Vice President Commercial Europe di Apollo Tyres, ha commentato: “Gli pneumatici quattro stagioni stanno diventando sempre più popolari tra gli automobilisti che desiderano la tranquillità di affrontare in sicurezza condizioni climatiche in rapida evoluzione, tutto l’anno. Con oltre tre decenni di esperienza nei prodotti all season, gli automobilisti possono fidarsi del marchio Vredestein”.