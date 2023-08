Zeekr 001 FR: in arrivo la versione sportiva ad alte prestazioni [FOTO]

Zeekr ha lanciato un messaggio diretto, seppur velato, a un certo gigante della tecnologia: con un tweet audace, ha suggerito che la “Plaid annoia”. Questa affermazione preannuncia l’arrivo della nuova Zeekr 001 FR, la versione ad alte prestazioni della sua ammiraglia 100% elettrica. La competizione con la Tesla Model S Plaid è chiaramente iniziata.

La nuova 001 FR è destinata al lancio entro la fine del 2023, con i primi esemplari destinati a essere consegnati nella madre patria. Per darvi un’idea del suo posizionamento sul mercato, si prevede che il prezzo del veicolo – secondo indiscrezioni – superi 1 milione di yuan, equivalente a oltre 126.000 € al cambio attuale.

Dovrebbe fornire molta più potenza delle varianti attuali

Mentre il produttore cinese ha mantenuto un certo mistero sulle specifiche tecniche della Zeekr 001 FR, le immagini rivelate forniscono delle chiare indicazioni sul suo design. La nuova sportiva full electric si distingue dalle versioni Long Range RWD da 272 CV e Performance AWD da 544 CV per un’estetica molto più audace.

Caratteristiche distintive includono ampie prese d’aria nei paraurti e delle grandi appendici aerodinamiche, sia anteriormente che posteriormente. Un imponente alettone domina la parte posteriore dell’EV, accompagnato da dettagli rossi distintivi.

È ragionevole aspettarsi un abitacolo altamente personalizzato e un gruppo propulsore elettrico migliorato per la 001 FR ad alte prestazioni. In Europa (inizialmente in Svezia e Olanda), la nuova Zeekr 001 FR sarà disponibile anche in una versione a trazione posteriore a partire da 59.500 € e una a trazione integrale da 62.500 €.