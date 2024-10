Maserati ad Auto e Moto d’Epoca 2024: fascino senza tempo

Dal 24 al 27 ottobre Maserati parteciperà alla 41esima edizione di “Auto e Moto d’Epoca” a Bologna, la più grande fiera mercato di automobili e ricambi per veicoli d’epoca in Europa. In un contesto così importante, dedicato alle più belle auto storiche di sempre, la Casa del Tridente espone due decappottabili di epoche diverse, una del passato e una della gamma attuale, entrambe accomunate dalla stessa capacità di coniugare le elevate prestazioni con l’iconico comfort da turismo.

Certificazione di autenticità

I due capolavori esposti nello stand Maserati (Padiglione 31) sono una Ghibli Spyder 4.7 e una nuovissima Maserati GranCabrio Trofeo, a sottolineare il legame indissolubile tra passato e presente del marchio. In occasione dell’evento bolognese, la presenza di Maserati nel padiglione dedicato alla Motor Valley sottolinea come Modena sia il cuore pulsante del brand e si traduce in un’occasione per raccontare il lavoro svolto dal Programma Maserati Classiche .

Il dipartimento Classiche della Casa del Tridente tutela e promuove la conservazione e l’originalità del suo patrimonio automobilistico con un servizio di assistenza esclusivo, dedicato ai clienti e ai collezionisti del marchio, che ora include anche un processo di certificazione di autenticità. Il processo che porta a questo documento è regolato da una commissione di esperti e viene offerto per le Maserati di oltre 20 anni fa e per le serie speciali, comprese quelle del passato recente come la MC12 e le edizioni limitate Quattroporte. Il programma include anche l’opzione di manutenzione della vettura, oltre a un servizio di Car Detailing on demand, eseguito internamente.

La conservazione delle Maserati classiche

Accanto ai collezionisti e ai clienti, il programma fornisce un servizio di supporto alla conservazione delle vetture e al restauro di ogni dettaglio, in modo che corrisponda all’originale. Un piano di assistenza dedicato offre ai possessori di vetture Classiche, Youngtimer e Speciali un follow-up nelle varie fasi dei lavori di manutenzione o restauro eseguiti. Tra i compiti principali di Maserati Classiche rientra anche la realizzazione di pezzi di ricambio non più reperibili sul mercato, seguendo le indicazioni tratte dai progetti originali. Il processo utilizza le migliori tecnologie disponibili per migliorare l’affidabilità e la funzionalità dei componenti, senza alterarne l’aspetto estetico.