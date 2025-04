John Elkann, presidente di Stellantis, ha recentemente incontrato l’ex presidente americano Donald Trump alla Casa Bianca per discutere il futuro del settore automotive USA. Durante il vertice, è emersa l’importanza di un quadro normativo chiaro per stimolare gli investimenti e rispondere alle esigenze dei consumatori. Elkann ha sottolineato che “la chiarezza normativa è essenziale per pianificare il futuro dell’industria automobilistica e sostenere la domanda interna negli Stati Uniti”.

Tanti i temi caldi

Tra i temi centrali, la competitività dell’industria automobilistica americana e l’accessibilità economica dei veicoli prodotti localmente hanno ricevuto particolare attenzione. Trump ha ribadito la sua volontà di allentare gli standard sulle emissioni auto, una posizione che si pone in netto contrasto con gli approcci più rigorosi adottati in Europa. Questa divergenza normativa rappresenta una sfida per gruppi multinazionali come Stellantis, che devono adattarsi a regolamenti differenti nei vari mercati globali.

Con 75.000 dipendenti negli Stati Uniti e un fatturato annuale di circa 63,5 miliardi di euro, Stellantis è uno dei principali attori del mercato automobilistico nordamericano. L’azienda ha consegnato circa 1,4 milioni di veicoli nell’ultimo anno, confermando la centralità del mercato americano nelle sue strategie globali. Nonostante le complessità normative, Stellantis ha riaffermato il proprio impegno verso il mercato USA, continuando a investire per rafforzare la propria presenza.

Bilanciare le esigenze del mercato con altro

In un momento in cui la sostenibilità ambientale e la competitività economica sono al centro del dibattito, la collaborazione tra industria e istituzioni sarà determinante per affrontare le sfide future. L’obiettivo è garantire un settore automobilistico capace di bilanciare le esigenze di mercato con un approccio responsabile verso l’ambiente.