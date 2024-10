Ford Store Lucca: un nuovo modo di vivere l’automotive

Ford Italia e BluBay segnano una svolta nel panorama automotive italiano con l’inaugurazione del nuovo Ford Store di Lucca. Situato in via Robert Baden Powell 45, questo spazio di 4.000 metri quadrati va oltre il tradizionale concetto di concessionaria, proponendosi come un vero e proprio hub di innovazione, design sostenibile e integrazione con la comunità. Il Ford Store è progettato per offrire non solo un’esperienza d’acquisto, ma un luogo d’incontro e condivisione, dove il futuro dell’automobile prende forma in armonia con l’ambiente.

L’architettura del Ford Store di Lucca è un esempio di come il design contemporaneo possa dialogare con la storia millenaria della città. L’edificio è stato realizzato con soluzioni ispirate ai principi dell’economia circolare, utilizzando materiali rigenerativi e reversibili. Le linee moderne si fondono con richiami alla maestosità dei monumenti locali, come la Torre Guinigi e le antiche Mura, creando un legame profondo tra passato e futuro. Questo connubio tra tradizione e innovazione rappresenta il cuore pulsante del nuovo Ford Store, che si pone come simbolo di una nuova era per le concessionarie in Italia.

Al centro del progetto c’è un impegno concreto per la sostenibilità. Ogni dettaglio del Ford Store è pensato per ridurre al minimo l’impatto ambientale, a partire da un avanzato impianto fotovoltaico che assicura l’indipendenza energetica della struttura. Un innovativo sistema di recupero e potabilizzazione dell’acqua piovana permette di ridurre drasticamente il consumo idrico. Inoltre, l’uso di materiali ecologici e tecnologie per l’efficienza energetica sottolinea la volontà di Ford Italia e BluBay di contribuire a un futuro più green.

Il Ford Store di Lucca non è solo un luogo dove scoprire le ultime novità della gamma Ford, ma un ambiente immersivo in cui l’automobile si fonde con la natura. L’ampio showroom, illuminato dalla luce naturale, espone con orgoglio i modelli più avanzati, con un’attenzione particolare ai veicoli elettrici e ibridi. Un giardino sospeso e diffuso attraversa gli spazi, creando un’atmosfera accogliente e rilassante per i visitatori, in perfetta sintonia con il paesaggio circostante.

Fabrizio Faltoni, Amministratore Delegato di Ford Italia, ha espresso il suo entusiasmo per questo nuovo progetto, sottolineando come il Ford Store di Lucca rappresenti un passo importante verso il futuro. “Con questo spazio innovativo, non solo rafforziamo la nostra presenza sul territorio, ma dimostriamo concretamente il nostro impegno verso la sostenibilità e la comunità locale. Il Ford Store incarna perfettamente la visione di Ford ‘Road to Better’, il nostro piano per raggiungere le zero emissioni entro il 2035 in tutta Europa.”