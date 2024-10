Veicoli elettrici compatti, versatili e a zero emissioni, ideali per la mobilità urbana

Nissan amplia il proprio impegno verso la mobilità sostenibile, introducendo sul mercato europeo le nuove Nanocar Silence S04, veicoli elettrici leggeri e compatti ideali per la città. Questo lancio è il frutto della partnership avviata ad aprile con Silence, azienda del Gruppo Acciona, che ha dato a Nissan la distribuzione esclusiva di questi innovativi mezzi in tutta Europa. Con questa collaborazione, Nissan mira a rendere l’elettrico sempre più accessibile e versatile per i contesti urbani.

Mobilità elettrica accessibile

Le Nanocar Silence S04 sono disponibili in due varianti: la L6e, guidabile dai 14 anni con patente AM, e la L7e, riservata ai maggiorenni con patente B1. Le dimensioni ridotte (2,28 m di lunghezza, 1,27 m di larghezza e 1,57 m di altezza) rendono questi veicoli perfetti per muoversi con agilità nel traffico cittadino. Grazie a un raggio di sterzata di soli 3,5 metri, le manovre in spazi ristretti diventano un gioco da ragazzi, offrendo un’esperienza di guida pratica e confortevole.

Con un prezzo di partenza di 8.530 euro (incentivi inclusi in caso di rottamazione), Nissan e Silence propongono una soluzione economicamente vantaggiosa per chi desidera passare alla mobilità elettrica senza rinunciare alla praticità.

Prestazioni e varianti

La variante L6e è equipaggiata con un motore elettrico da 6 kW, che raggiunge una velocità massima di 45 km/h. L’autonomia varia tra 80 e 175 km, a seconda che si scelga la versione con una o due batterie estraibili. La L7e, invece, offre due opzioni: una versione con un motore da 7 kW, con un’autonomia di 70 km e una velocità massima di 70 km/h, e una più potente con motore da 14 kW, che consente di raggiungere gli 85 km/h e coprire fino a 149 km con due batterie.

Entrambe le versioni offrono un vantaggio distintivo: la possibilità di rimuovere le batterie e trasportarle facilmente grazie a un carrello dedicato. Le batterie, da 5,6 kWh ciascuna, possono essere ricaricate a casa tramite una presa domestica o presso le colonnine pubbliche. In futuro, sarà anche possibile sostituire le batterie scariche presso stazioni di scambio Nissan in meno di 30 secondi.

Sicurezza e comfort ai massimi livelli

I veicoli Silence S04 non trascurano la sicurezza e il comfort. Tutte le versioni sono dotate di freni a disco anteriori e posteriori, cinture di sicurezza e freno di stazionamento elettronico. La dotazione di bordo comprende aria condizionata, impianto audio, alzacristalli elettrici e connettività Bluetooth per il collegamento allo smartphone. I 247 litri di capacità del bagagliaio li rendono tra i più spaziosi della loro categoria.

Connettività e servizi digitali

Le Nanocar Silence S04 si integrano perfettamente con l’ecosistema digitale. L’app My Silence consente ai proprietari di monitorare lo stato del veicolo, l’autonomia, la carica della batteria e persino condividere l’accesso al veicolo tramite chiave digitale. Questo permette ai conducenti di rendere l’esperienza di mobilità sempre più interattiva e flessibile.

Concessionari selezionati

Attualmente, le Nanocar Silence S04 sono disponibili presso un gruppo selezionato di concessionari Nissan, con un piano di espansione previsto nei prossimi mesi. Questa rete di distribuzione sarà fondamentale per facilitare l’accesso alle stazioni di scambio batterie e promuovere un’adozione capillare di questi veicoli elettrici leggeri, puntando a rendere la mobilità urbana più sostenibile e accessibile a tutti.