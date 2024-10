I primi 30 anni di Skoda Felicia, un modello che ha cambiato tutto

Il 26 ottobre 1994, la prima mondiale della Skoda Felicia ebbe luogo sull’iconico Ponte Carlo di Praga. La produzione del nuovo modello era già iniziata a settembre nello stabilimento di Vrchlabí, seguito a ruota dalla fabbrica di Mladá Boleslav il 17 ottobre 1994. La Felicia divenne la prima auto sviluppata dopo che il Gruppo Volkswagen acquisì una quota di Skoda nel 1991, utilizzando la sua tecnologia e i suoi componenti. Questo garantì al marchio boemo l’accesso alle attrezzature e ai motori del Gruppo, nonché alle moderne caratteristiche di sicurezza e comfort, contribuendo al notevole successo commerciale del modello.

Una nuova era

La gamma di modelli Felicia è nata da una completa modernizzazione della precedente Skoda Favorit. La Felicia presentava un nuovo design, con la cinque porte hatchback più lunga di 40 mm e più larga di 15 mm rispetto alla Favorit, il che ha anche aumentato la capacità del bagagliaio di 21 litri, per un totale di 272 litri.

Il motore di base era un quattro cilindri a benzina da 1.289 cc, disponibile in due potenze (40 kW e 50 kW). Nel 1995, furono introdotti un motore 1.6 MPI più potente (55 kW) e un motore diesel 1.9 D aspirato (47 kW). Grazie alla stretta collaborazione con il Gruppo Volkswagen, furono introdotte caratteristiche moderne nella Felicia durante tutta la sua produzione, tra cui ABS, fino a quattro airbag, servosterzo, aria condizionata, computer di bordo, sedili anteriori riscaldati e rivestimenti in pelle. La Felicia fu nominata Auto dell’anno nella Repubblica Ceca nel 1994.

Più varianti di carrozzeria

Nel giugno 1995, la gamma è stata ampliata per includere il modello station wagon, lungo 4.205 mm e con un vano bagagli di 447 litri. Nell’agosto 1995, lo stabilimento di Kvasiny ha iniziato a produrre versioni utilitarie: Pickup e Vanplus. Inoltre, sulla base del Pickup, sono state prodotte più di 4.000 unità della Skoda Felicia Fun per scopi ricreativi. Questo veicolo unico, nel suo caratteristico colore giallo, presentava una disposizione dei sedili 2+2 non convenzionale, con una panca pieghevole sul cassone del camion per i passeggeri posteriori.

Nel febbraio 1998, è stato introdotto un importante restyling, che ha allineato l’esterno dell’auto al linguaggio di design Skoda dell’epoca, che era stato stabilito dallaOctavia (in produzione dal 1996). Con questo aggiornamento, la lunghezza della Felicia è aumentata di 28 mm, o 32 mm per la versione station wagon, e sono stati introdotti anche nuovi colori della carrozzeria e opzioni di equipaggiamento aggiuntive.

Skoda Felicia: le edizioni speciali

Nel corso della sua carriera, la Skoda Felicia è stata offerta in una varietà di versioni ed edizioni speciali. Nel 1995, la linea di allestimento top di gamma Laurin & Klement è stata introdotta per la prima volta con questo modello. Un anno dopo, è stata rilasciata l’edizione speciale Atlanta in onore dei Giochi olimpici estivi. Altre edizioni degne di nota includevano Sport Line, Color Line, Excellent, Magic, Family e Mystery, quest’ultima caratterizzata da un motivo basato sull’Orologio astronomico di Praga. Quando l’ultima Skoda Felicia è uscita dalla catena di montaggio nel giugno 2001, il numero totale di unità prodotte ha raggiunto l’impressionante cifra di 1.401.489 veicoli.

La Felicia ha dimostrato la sua robustezza, durevolezza e versatilità anche negli sport motoristici, gareggiando nel Campionato mondiale di rally tra il 1995 e il 1997, dove ha regolarmente raggiunto il vertice della classifica generale. La Skoda Felicia Kit Car era alimentata da motori a quattro cilindri da 1,3, 1,5 e in seguito da 1,6 litri, con quest’ultimo messo a punto dal team Skoda Motorsport per erogare fino a 174 cavalli. Nel corso della sua carriera nei rally, la Felicia Kit Car si è guadagnata una reputazione di affidabilità e maneggevolezza eccellente, proprio come le sue controparti di produzione standard, che continuano a servire fedelmente fino a oggi.