Morgan Plus Six Pinnacle: ultima serie limitata in 30 esemplari

La Morgan Plus Six si prepara a lasciare il palcoscenico con stile, e lo fa attraverso una serie limitata denominata Pinnacle. Questa esclusiva edizione accompagnerà gli ultimi 30 esemplari della Plus Six, che verranno prodotti all’inizio del 2025. Si tratta di un omaggio finale a un’auto iconica che, dal 2019, ha catturato l’immaginazione di appassionati di auto sportive e collezionisti di tutto il mondo. Con l’arrivo del nuovo anno, Morgan presenterà una nuova sportiva, destinata a prendere il posto della Plus Six come punta di diamante della gamma.

Personalizzazione su misura

Per creare la Pinnacle, la Morgan ha esaminato con cura le richieste di personalizzazione di quasi 1.000 clienti che hanno acquistato la Plus Six negli ultimi anni. Questo processo ha portato alla creazione di interni unici, disponibili in tre eleganti colorazioni: cuoio Fawn, azzurro Riviera e marrone scuro Explore. I materiali utilizzati sono di altissima qualità, con pellami provenienti dal rinomato marchio Bridge of Weir. Le scelte estetiche non si limitano all’interno: la carrozzeria verrà proposta in tinte esclusive, selezionate su specifica richiesta. Gli interni saranno completati da tappetini in pelle di pecora e pregiati inserti in legno di teak, ricavati dall’essenza Midsummer.

Potenza e leggerezza al top

La Pinnacle non è solo un trionfo di stile e artigianato, ma anche di prestazioni. Basata sulla piattaforma d’alluminio CX, la Plus Six è stata la prima Morgan a montare un motore turbo. Il propulsore è un sei cilindri di origine BMW, capace di erogare 340 CV, abbinato a un cambio automatico a otto rapporti. Grazie al peso a secco di soli 1.075 kg, la Pinnacle è in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,2 secondi, raggiungendo una velocità massima di 267 km/h. Una combinazione di leggerezza, potenza e design che rende questa edizione limitata un vero gioiello per i collezionisti.