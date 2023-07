Jaguar F-Type: il sound del suo V8 conservato nella British Library

La Jaguar F-Type V8, ultima gemma del marchio britannico, ha fatto risuonare le sue note melodiche presso la British Library. La casa automobilistica britannica si sta dirigendo verso un futuro di lusso moderno, trasformandosi in un marchio 100% elettrico dal 2025.

Un fascino indimenticabile e una sonorità unica caratterizzano il V8 sovralimentato della F-Type. Le registrazioni sonore dell’iconica sportiva, sia dall’interno che dall’esterno, sono state immortalate per permettere al mondo intero di assaporare il coinvolgente sound del suo ultimo modello con motore a combustione interna.

Sono state realizzate delle tracce audio di 30 e 47 secondi

Presso il Gaydon Engineering Centre, all’interno della camera semi-anecoica – un ambiente insonorizzato utilizzato per perfezionare la raffinatezza e la qualità sonora dei veicoli Jaguar – sono state effettuate queste registrazioni. Qui, un esemplare R75 Ligurian Satin Black Coupé ha dato vita a tracce audio di 30 e 47 secondi, eseguendo una serie di cambi marcia e accelerazioni.

Charles Richardson, Senior Sound Engineer di Jaguar, ha dichiarato: “La sonorità unica emessa dal V8 sovralimentato della F-Type è il risultato di un meticoloso lavoro di ottimizzazione su tutto il propulsore, in particolar modo sui sistemi di aspirazione e scarico. Da quando la vettura è stata lanciata, il lavoro di sviluppo non si è mai fermato, ed ora, il risultato di tutto questo, il suono della F-TYPE R 75, sarà disponibile per le generazioni a venire”.

L’archiviazione del suono del propulsore V8 presso la British Library contribuirà a far vivere l’amore globale per il famoso “ruggito” tipico del brand. L’auto scelta per la registrazione è stata la F-Type R75 Coupé model year 2024, un’edizione speciale per celebrare l’ultimo MY di questo modello e il 75° anniversario delle sportive dell’azienda.

È stata usata una F-Type R75 Coupé 2024

La Jaguar F-Type R75 Coupé 2024 con trazione integrale è alimentata da un motore V8 sovralimentato da 5 litri che eroga una potenza di 575 CV e una coppia massima di 700 Nm. Questi numeri consentono all’auto di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 300 km/h (limitata elettronicamente).

Secondo Cheryl Tipp, curatore dei suoni ambientali e della fauna selvatica della British Library, “la possibilità di conservare le registrazioni del motore della F-Type V8 per gli appassionati e gli amanti di tutto il mondo è fonte di grande soddisfazione. Poiché questo propulsore si avvicina alla fine del suo ciclo produttivo, il suo suono si unirà ad altri suoni storici ormai perduti nel tempo”.

Le registrazioni mettono in evidenza le caratteristiche distintive del suono del V8. Durante l’ascolto, si apprezzano le potenti accelerazioni, le scalate di marcia e i crepitii in fase di sorpasso, resi possibili dal cambio Quickshift a 8 rapporti e dai quattro terminali di scarico che definiscono l’esperienza di guida della Jaguar F-Type.

Infine, per garantire una riproduzione di qualità ottimale, le registrazioni esterne saranno disponibili per l’ascolto sul sito media del brand britannico, prima di essere pubblicate sul sito Web della British Library.