Jeep Avenger conquista il 105 XMasters 2024

Domenica 21 luglio si è conclusa la tredicesima edizione estiva del 105 XMasters, in scena a Senigallia (AN) dal 13 al 21 luglio: un successo che ha coinvolto oltre 65.000 persone. In un evento che ha messo in mostra l’ambiente, Jeep ha saputo dire la sua grazie al suo impegno per una mobilità sostenibile. Già da qualche anno il marchio ha intrapreso un percorso che ha come obiettivo quello di coniugare i valori storici e le prestazioni su strada e in offroad con un’attenzione particolare alla riduzione delle emissioni. I risultati sono stati apprezzati dal pubblico italiano, che hanno premiato la tecnologia 4xe Plug-In Hybrid, in particolar modo sui SUV Made in Italy Renegade e Compass, e ha dimostrato di apprezzare Jeep Avenger, il primo SUV proposto anche in variante 100% elettrica.

L’onda positiva di Jeep

Anche nel 2024, Jeep Renegade 4xe si è affermata come il B-SUV Plug-In Hybrid più venduto in Italia nel primo semestre, mentre la Jeep Avenger elettrica è stata il B-SUV elettrico più venduto sia nel mese di giugno che nell’intero primo semestre dell’anno. Inoltre, considerando tutte le motorizzazioni, la Avenger è risultata essere il SUV più venduto in Italia nei primi sei mesi del 2024.

XMaster 105, una grande festa

Durante i nove giorni dell’evento, il pubblico ha potuto ammirare un esemplare del bestseller di Jeep, in un contesto di intensa attività, dalle prime luci dell’alba fino a tarda notte, e sono stati effettuati oltre 200 test drive a bordo della gamma SUV. I 40.000 mq del Village sono stati infatti il cuore pulsante di sfide, musica, sport e divertimento sulla sabbia, grazie al costante intrattenimento degli animatori di Radio 105, che trasmetteva in diretta da Senigallia anche un programma quotidiano. Inoltre, sono state proposte oltre 30 discipline sportive, che hanno permesso ai partecipanti di sperimentare e scoprire nuove passioni. Il pubblico ha potuto vivere l’emozione di sport come windsurf, kitesurf, sup, vela, arrampicata, yoga, padel, hip hop, triathlon, apnea, e serate di musica sotto le stelle. Un evento, dunque, che ha condiviso appieno il sistema valoriale del brand in un contesto di libertà, avventura, passione e autenticità.