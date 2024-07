Mazda CX-80: il debutto in un tour estivo nei concessionari italiani

La nuova Mazda CX-80 sarà la protagonista di un tour estivo nei concessionari ufficiali italiani, partendo da Roma il 29 luglio e attraversando l’Italia fino a Treviso il 30 agosto. Questa iniziativa offre un’opportunità unica per conoscere in anteprima l’ultima ammiraglia della casa giapponese, che verrà lanciata ufficialmente a ottobre.

Mazda CX80, il SUV più spazioso della gamma

La Mazda CX-80 completa la gamma dei SUV premium di Mazda, affiancando la Mazda CX-60. A differenza di quest’ultima, la CX-80 può ospitare fino a sette passeggeri, garantendo sicurezza e divertimento di guida in ogni scenario. Con un passo di 3.120 mm, offre diverse opzioni di configurazione interna, tra cui una versione a sette posti con divano a tre posti nella seconda fila e una versione a sei posti con poltrone singole e consolle centrale.

Versioni ibride e allestimenti

Il SUV più spazioso di Mazda adotta un approccio multi-soluzione, disponibile con motorizzazione diesel a sei cilindri in linea da 249 CV con tecnologia M Hybrid BOOST48V e in versione Plug-in Hybrid da 327 CV. La CX-80 viene proposta in cinque allestimenti (Exclusive Line, Homura, Homura Plus, Takumi e Takumi Plus), tutti ricchi di dotazioni per comfort, versatilità e sicurezza. Tra queste: cerchi in lega da 20”, proiettori a LED, infotainment con assistente vocale Alexa, climatizzatore a tre zone, videocamera posteriore e sistemi di assistenza alla guida avanzati.

Le versioni top di gamma offrono ulteriori equipaggiamenti, come rivestimenti in pelle Nappa, regolazione del posto di guida con Face Recognition, portellone posteriore Hands Free, impianto audio Bose e tetto panoramico in cristallo.

Il tour nelle concessionarie

In occasione del tour, sarà possibile pre-ordinare la nuova Mazda CX-80 fino al 30 settembre, usufruendo dell’offerta “Welcome Pack” che include un vantaggio fino a 5.000€ per permuta/rottamazione, Mazda Advantage con mini tasso promozionale, e un esclusivo pacchetto accessori. Inoltre, i primi clienti potranno beneficiare di un ulteriore contributo di 1.500€ grazie al “Dealer Bonus”.