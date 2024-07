Le auto usate preferite dagli italiani per fascia di età

Autohero, uno tra i principali rivenditori di auto usate in Europa, ha rivelato la classifica delle auto usate preferite dalle diverse fasce d’età nei primi sei mesi del 2024. Gli italiani preferiscono i SUV, ma la Generazione Z si differenzia dalle altre per la preferenza verso le city car o i modelli di Case tedesche. Da evidenziare, comunque, una determinata eterogeneità per le altre generazioni, che restano più affezionate alle auto italiane.

Generazione Z, under 30: city car e berline le preferite

Gli under 30, classificati anche come Generazione Z, dimostrano di possedere una preferenza per le city car, che rappresentano il 40% degli acquisti di auto usate in questa categoria; seguono in ordine di preferenza le berline (34%) e, in terza posizione, i SUV (20%). In linea con questi dati, i cinque modelli più acquistati in questa fascia d’età appartengono alle prime due tipologie: Ford Fiesta, BMW Serie 1 e Mercedes-Benz Classe A conquistano le prime tre posizioni del podio, mentre chiudono la classifica due Volkswagen: Polo e Golf VII. Queste vetture esprimono l’esigenza dei più giovani di guidare veicoli compatti che si adattino al meglio al loro stile di vita dinamico e urbano.

Fascia 30-40 anni, i Millennials: non c’è una categoria d’auto prediletta

Quasi la metà di coloro che appartengono alla fascia di età che va dai 30 ai 40 anni – ben il 45% – preferisce i SUV, guidati dalla Renault Captur la più acquistata in questa fascia d’età. Le altre due posizioni del podio vanno ad appannaggio di una berlina e di una citycar: rispettivamente la Golf VII e la Smart Fortwo. Chiudono la top 5 altri due SUV: la Fiat 500X e la Jeep Renegade. Scelte che esprimono una certa predilezione per auto pratiche e versatili, che – a prescindere dal brand – possano coprire un’ampia gamma di esigenze: dai modelli più compatti per i single, a quelli più spaziosi per le famiglie. City car e berline rimangono comunque popolari tra i Millennial, rispettivamente con il 29% e il 16% degli acquisti effettuati da questa generazione nella prima parte dell’anno.

Generazione X (40-60 anni) e Baby Boomers (60-70 anni): comanda Fiat

Generazione X e Baby Boomers hanno una larga preferenza per i SUV (entrambi con il 44% delle vendite su Autohero) e, secondariamente, per le city car (rispettivamente 30% e 31%), mentre le berline conquistano il terzo posto in entrambi i segmenti con una quota del 12%. La Jeep Renegade comanda la classifica dei modelli più amati dalla Generazione X e rientrano nella top 3 anche la Renault Clio e la Fiat 500X, subito seguita da un altro modello Fiat, la Panda; all’ultimo posto la Renault Captur. Al primo e secondo posto per i Baby Boomers figurano due auto di brand tedeschi, rispettivamente la Volkswagen Polo e la Smart Fortwo, seguiti dalla Fiat 500X, unico modello presente anche tra i preferiti della Generazione X; al 4° posto la Golf VII, mentre chiude la classifica un’altra Fiat, la 500.

Over 70, Fiat Panda sopra tutti

Gli ultrasettantenni confermano il loro attaccamento alla tradizione prediligendo un’icona italiana: la Fiat Panda è infatti il modello più acquistato in questa fascia d’età. Completano la top 3 la Toyota Yaris e la Renault Captur; seguono un altro modello Renault, la Clio, e, al 5° posto, la Mercedes-Benz Classe A. Anche per gli Over 70 i SUV rappresentano la tipologia di auto più popolare con il 44% degli acquisti in questa fascia d’età, sebbene il distacco dalle city car – con una quota del 39% – sia decisamente inferiore rispetto alle altre generazioni; al terzo posto sempre le berline con il 10%.