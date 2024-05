Auto Familiari: le più vendute in Italia nel 2024, la classifica di Autohero

In occasione dell’International Day of Families, che si celebra ogni anno il 15 maggio, Autohero, uno dei principali rivenditori di auto usate in Europa, ha rivelato la classifica delle auto familiari più vendute in Italia nei primi quattro mesi del 2024. Le categorie analizzate sono SUV, berline, monovolume e station wagon.

I SUV si confermano la scelta preferita dagli italiani anche tra le auto familiari, con oltre la metà delle vendite totali. In questa categoria, la Jeep Renegade guida la classifica con il 5,2% delle vendite su Autohero, seguita dalla Fiat 500X (5,1%) e dalla Renault Captur (4,6%). Completano la top 5 la Peugeot 2008 e la BMW X1, entrambe con il 3,4%.

Le berline, apprezzate per la loro eleganza e versatilità, si posizionano al secondo posto tra le auto familiari più vendute. La Mercedes-Benz Classe A è la preferita con il 15,1% delle vendite, seguita dalla BMW Serie 1 (11,6%) e dalla Volkswagen Golf VII (10%). L’Alfa Romeo Giulietta (7,1%) e la Fiat Tipo (6,1%) chiudono la classifica delle prime cinque berline.

Le monovolume, ideali per famiglie numerose grazie al loro abitacolo spazioso, vedono la Fiat 500L in testa con il 23,3% delle vendite. Seguono la Mercedes-Benz Classe B (16,3%) e la BMW Serie 2 (9,6%). Ford C-Max (6,3%) e Renault Scenic (5,4%) completano la top 5 delle monovolume più vendute.

Infine, le station wagon, apprezzate per la loro capacità di carico e l’efficienza nei consumi, vedono la BMW Serie 3 al primo posto con l’11,4% delle vendite. Seguono la Fiat Tipo (11%) e l’Audi A4 (10%). La Mercedes-Benz Classe CLA (6,4%) e la Renault Clio (5,5%) chiudono la classifica delle station wagon più vendute.

Nella categoria dei SUV ibridi, la Toyota C-HR è la più venduta, seguita dalla Mazda CX-30 e dalla Toyota RAV 4. Tra le station wagon ibride, la Toyota Auris Touring Sports domina, seguita dall’Audi A6 e A4. Per le berline ibride, la Ford Focus e la Toyota Auris sono le preferite, mentre la BMW Serie 2 guida tra le monovolume ibride.

Il colore più amato per le auto familiari è il grigio, seguito da bianco e nero. In termini di trasmissione, c’è un sostanziale pareggio tra manuale (50,8%) e automatico (49,2%).