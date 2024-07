Porsche Cayenne la quarta generazione sarà elettrica

Da oltre 20 anni, la Porsche Cayenne si distingue per la sua capacità di offrire un’ampia gamma di qualità tra le caratteristiche performance di guida, l’eccellente comfort di tutti i giorni e le grandi capacità nella guida fuoristrada. I futuri modelli del SUV continueranno senza soluzione di continuità questa storia di successo, mantenendo tutte le caratteristiche familiari dell’auto. “La Cayenne ha sempre definito l’auto sportiva nel suo segmento. A metà del decennio, la quarta generazione stabilirà gli standard del segmento come SUV elettrico”, afferma Blume, CEO di Porsche AG. Allo stesso tempo, nel prossimo decennio i nostri clienti potranno ancora scegliere tra un’ampia gamma di modelli a combustione e ibridi potenti ed efficienti”. La terza generazione della Cayenne sarà ulteriormente aggiornata e continuerà a essere offerta insieme alla quarta generazione completamente elettrica.

L’attuale versione continuerà ad esserci

L’attuale generazione di Cayenne, che lo scorso anno ha ricevuto uno dei più ampi aggiornamenti di prodotto nella storia di Porsche, sarà ulteriormente sviluppata in futuro con importanti investimenti tecnologici. Gli sviluppatori si concentreranno, tra l’altro, sui gruppi propulsori, in particolare sul miglioramento dell’efficienza del V8 sviluppato da Porsche e costruito nello stabilimento di Zuffenhausen. Ampie misure tecniche garantiranno che il motore biturbo sia pronto a soddisfare i futuri requisiti legislativi.

Porsche Cayenne: lusso elettrico

Il SUV di lusso completamente elettrico si basa su un ulteriore sviluppo della Premium Platform Electric (PPE) con architettura a 800 volt. “La flessibilità dell’architettura PPE ci consente di integrare le più recenti tecnologie nei settori dei sistemi ad alta tensione, della catena cinematica e del telaio. Sfrutteremo il potenziale dell’elettrificazione per portare la Cayenne a un livello completamente nuovo sotto diversi punti di vista, ad esempio per quanto riguarda le prestazioni di guida”, afferma Michael Steiner, Membro del Consiglio Direttivo per la Ricerca e lo Sviluppo di Porsche AG. Oltre alle note caratteristiche di guida Porsche, gli obiettivi di sviluppo includono una ricarica stabile e ad alta capacità, un’elevata efficienza e un alto livello di comfort e usabilità quotidiana.

Dopo una lunga fase di sviluppo digitale e di test, nonché i primi test drive sui terreni di prova del Centro di Sviluppo di Weissach, i primi prototipi camuffati della Cayenne completamente elettrica hanno già lasciato la fabbrica Porsche. “I test in condizioni reali sono iniziati, e questo è uno dei più importanti traguardi del processo di sviluppo”, afferma Michael Schätzle, Vicepresidente della linea di prodotto Cayenne. Entro la data di lancio, i prototipi avranno percorso diversi milioni di chilometri di prova in tutto il mondo, in condizioni climatiche e topografiche estreme. “In questo modo, garantiamo la durata e l’affidabilità dell’hardware, del software e di tutte le funzioni dell’auto in conformità con i nostri elevati standard di qualità”, afferma Schätzle.