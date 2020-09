Xtreme E: ABT insieme a Cupra nelle gare off-road

Una nuova avventura per l’azienda tedesca in collaborazione con il brand spagnolo che inizierà nel 2021.

Anche ABT Sportsline ha accettato la sfida della serie Extreme E, pronta a partire nel 2021, e pensata per le elettriche da off-road. Si tratta di un campionato che intende portare all’attenzione del mondo le zone più danneggiate e minacciate dal cambiamento climatico. Infatti, si correrà in località spettacolari come il Brasile, o i ghiacciai della Groenlandia.

ABT con CUPRA per una sfida tutta nuova

A prendere il via al momento ci saranno otto squadre, e ABT sta lavorando al nuovo progetto insieme a un partner d’eccezione: il brand sportivo CUPRA che caratterizzerà con il suo design la vettura da corsa denominata ODYSSEY 21. Si tratta di perfezionare un’intesa che va avanti da anni nel settore delle auto stradali. Ma non è un salto nel buio per l’azienda tedesca che si occupa di mobilità elettrica e sostenibilità nel quotidiano, visto che da un decennio la ABT e-Line sviluppa e produce le varianti elettrificate dei modelli Caddy e Transporter in collaborazione con Volkswagen Commercial.

“Amiamo l’innovazione, la concorrenza, la mobilità elettrica e la sensazione di essere un pioniere in qualcosa di completamente nuovo “, spiega l’amministratore delegato Hans-Jürgen Abt. “Questo è il motivo per cui siamo stati coinvolti Formula E sin dall’inizio nel 2014 e perché abbiamo deciso di diventarne membri della famiglia Extreme E. Con CUPRA, ora abbiamo un partner al nostro fianco che, proprio come noi, crede nel concetto rivoluzionario sia in campo sportivo che in termini di marketing”.

Torna Ekström il pilota poliedrico

Con l’occasione tornerà a gareggiare nel Team ABT Sportsline anche Mattias Ekström, ambasciatore del marchio CUPRA. Il pilota svedese è un talento versatile ed è già stato un membro del team DTM di Kempten dal 2001 al 2017, con cui ha conquistato due titoli; inoltre, nel 2016 è diventato campione anche nel combattuto campionato FIA World Rallycross.

Nel corso di ogni evento ci saranno due giorni di gare. Il sabato le gare di qualificazione, mentre la domenica sarà la volta di semifinali e finali. Ogni team avrà un equipaggio composto da una donna ed un uomo, ma ancora non si conosce l’identità di chi affiancherà Mattias Ekström.

