Cupra Leon VZ Carbon: si allarga la famiglia sportiva

Arriva in Italia al prezzo di 47.800 euro la Cupra Leon VZ Carbon, l’ultima versione della hatchback spagnola dal look aggressivo e sportivo.

La famiglia di Cupra si allarga con una nuova sportiva pronta a soddisfare il palato degli automobilisti più esigenti, di coloro che cercano emozioni e prestazioni al volante di una berlina compatta. Arriva in Italia la Cupra Leon VZ Carbon, una vettura dal look aggressivo e che al primo sguardo non lascia nessun dubbio sulle sue cattive intenzioni. Ordinabile con tre diversi range di potenza, tutti molto “pepati”, la spagnola parte da un prezzo commerciale di 47.800 euro chiavi in mano.

Esterni sportivi

Il look esterno della nuova Cupra Leon VZ Carbon è molto sportivo ed è caratterizzato da uno spoiler posteriore in fibra di carbonio color rame che non è solamente un bell’oggetto estetico, ma ha anche una funzionalità aerodinamica, infatti migliora il flusso d’aria sulla carrozzeria del veicolo, abbassando la turbolenza. Di sicuro impatto anche le minigonne laterali in Dark Aluminium, così come i gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio color rame e i cerchi in lega da 19 pollici sempre con inserti in rame, colore simbolo di questo Brand.

Interni curati

Anche internamente si percepisce una cura particolare dell’ambiente, la sportività non manca ed è esaltata dai sedili CUP Bucket Sabelt in pelle nera o blu Petrolio, che altresì garantiscono una migliore tenuta laterale e una posizione di guida più ergonomica. Il cruscotto in nero o blu petrolio, invece, offre cuciture in colore rame. Bello e funzionale anche il volante Cupra Racing con comandi disegnati e posizionati ergonomicamente per dare avviamento al motore e passare con semplicità e velocità alla modalità di guida Cupra.

Cupra Leon VZ Carbon: motori

Capitolo motori, come abbiamo anticipato, sono disponibili tre diverse motorizzazioni che comprendono: un 2.0 TSI 300 CV (221 kW) DSG, un 2.0 TSI 245 CV (180 kW) DSG, e un ibrido plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV (180 kW) DSG. Meccanicamente non sono stati apportati cambiamenti e miglioramenti meccanici rispetto alle consuete versioni della Leon odiernamente in commercio.