Cupra Tavascan, tutti i segreti del grintoso SUV coupé elettrico

In occasione di una grande festa organizzata al Tempelhof di Berlino, Cupra ha svelato in anteprima mondiale la versione definitiva della Tavascan, SUV Coupé dal carattere grintoso in grado di interpretare al meglio la filosofia sportiva del marchio spagnolo.

In arrivo sul mercato dal primo trimestre del 2024, la Tavascan sarà costruita nello stabilimento cinese di Anhui, grazie alla joint venture siglata con il colosso cinese JAC Motors. La vettura sfrutta le sinergie del Gruppo Volkswagen, infatti condivide la tecnologica piattaforma MEB con le “cugine” Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.4 e Skoda Enyaq.

Cupra Tavascan: Design sportivo e accattivante

Anticipata dall’omonima concept car svelata nel 2019, la Cupra Tavascan misura 464 cm di lunghezza, 186 di larghezza e 159 di altezza, mentre il passo è di 276 cm.

La vettura sfoggia un design decisamente originale e molto accattivante che punta al cuore della clientela europea più giovane e dinamica. La parte più suggestiva è senza dubbio il frontale appuntito, quasi “tagliente”, impreziosito da una forma luminosa Matrix LED caratterizzata da tre elementi che richiamano le forme del brand. Il cofano enfatizza i “muscoli” della vettura grazie ad una nervatura centrale, così come le grandi prese d’aria che personalizzano il fascione paraurti anteriore.

Le nervature distinguono anche le fiancate e regalando slancio e movimento insieme ai grandi cerchi in lega dal design aerodinamico e bicolore (disponibili da 19 a 21 pollici). L’oggetto scenico viene completato dalla parte posteriore che sfoggia un lunotto molto inclinato, tipico delle vetture coupé, che si tuffa nel gruppo ottico a LED che si sviluppa orizzontalmente per tutta la larghezza della vettura. Di forte impatto anche i loghi Cupra che risultano retro illuminati. La vettura può essere personalizzata con le colorazioni Tavascan Blue, White Silver, Atacama Desert, Urano Grey, Hypernova Red e Centry Bronze Matt.

Interni minimal e originali

Osservando gli interni si apprezza un cockpit dal design minimale e dall’aspetto tecnologico: la plancia sfoggia una fascia orizzontale color rame e al centro troviamo l’enorme display touch da 15 pollici dedicato al sistema multimediale dell’auto. La strumentazione 100% digitale si affida invece ad un piccolo display da 5,3 pollici collocato dietro il volante sportivo a tre razze e ai paddle dedicato al sistema di recupero di energia in frenata. Non mancano sedili anteriori ad alto contenimento dotati di poggiatesta integrati e rivestiti in tessuto al 90% in poliestere riciclato o microfibra riciclata. Oltre ai numerosissimi sistemi elettronici dedicati ai sistemi di guida e alla connettività spicca anche il sofisticato sistema audio firmato Sennheiser, forte di ben 12 diffusori. Segnaliamo anche la presenza dell’Head-Up Display e i sistemi ADAS Predictive Adaptive Cruise Control, Traffic Sign Recognition, Intelligent Speed Adaption, Side Assit, Lane Assist, Exit Warning, Exit Assist, Car2X e molto altro.

Potenza a zero emissioni

La nuova Cupra Tavascan sarà disponibile in due varianti: si parte dalla versione con mono-motore da 210 kW (286 CV) elettrico abbinata alla trazione posteriore, mentre al top di gamma troviamo al doppio propulsore da 250 kW (340 CV) e alla trazione integrale. La variante più potente denominata Tavascan VZ accelera da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi ed è gestibile tramite le modalità di guida Range, Comfort, Performance, CUPRA, Individual e Traction.

Autonomia e ricarica

Entrambe le versioni vantano una batteria da 77 kWh: la variante con un solo propulsore elettrico (Tavascan Endurance) vanta un’autonomia di 550 km secondo il ciclo WLTP, mentre la Tavascan VZ, l’autonoma è di circa 520 km (WLTP).

Sfruttando la colonnina da 135 kW si passa dal 10 all’80% di carica della batteria in meno di 30 minuti. La dotazione prevede anche la wallbox Cupra Charger che consente di ricaricare la vettura nel box di casa.