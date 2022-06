Cupra UrbanRebel: la citycar elettrica del 2025

Nel 2025 una delle grandi novità si chiamerà Cupra UrbanRebel, un’auto elettrica con la quale destreggiarsi e divertirsi anche nelle strade cittadine di tutti i giorni. Un veicolo che porterà Cupra in una dimensione differente rispetto a quella finora conosciuta. La UrbanRebel vuole emozionare e far vibrare le corde interiori di chi ancora diffide della bontà di guida di un veicolo 100% elettrico. L’auto elettrica urbana a trazione anteriore utilizzerà la piattaforma MEB Small del Gruppo Volkswagen per offrire prestazioni e divertimento.

Cupra UrbanRebel: caratteristiche

Werner Tietz, vicepresidente per la ricerca e lo sviluppo di Cupra, l’ha presentata così:

Cupra UrbanRebel sarà il più grande progetto per la nostra azienda nei prossimi anni, poiché è la chiave per la nostra trasformazione come marchio completamente elettrico. Stiamo guidando lo sviluppo del cluster, la famiglia di veicoli che democratizzerà la mobilità urbana sostenibile, per diversi marchi all’interno del gruppo Volkswagen.

Il veicolo lungo 4,03 metri ha un concentrato di tecnologia atta ad avere una filosofia costruttiva ecologicamente sostenibile, infatti integra polimeri riciclati avanzati e materiali a base biologica per spingere i confini di ciò che è realizzabile per avere un veicolo più attento all’ambiente. Combina componenti stampati in 3D con la progettazione parametrica per migliorare le prestazioni e la percezione del valore. Il design leggero sia all’esterno che all’interno aiuta il motore elettrico da 226 CV (166 kW) e il pacco batteria del veicolo a spingere l’auto a 100 km/h in soli 6,9 secondi e a darle un’autonomia fino a 440 km.

Made in Barcellona

Progettata e sviluppata a Barcellona, ​​la Cupra UrbanRebel sarà lanciata nel 2025; la produzione è prevista a Martorell, seguendo le direttive del programma Progetto strategico per la ripresa economica e la trasformazione (in spagnolo, PERTE) per il veicolo elettrico e connesso (in spagnolo, VEC). Wayne Griffiths, CEO di Cupra, ha affermato: