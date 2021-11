Cupra Formentor VZ5 e Cupra Born: con Eicma 2021 arrivano al Cupra Garage Milano

Doppio esordio per il dinamico brand catalano che fa leva su una filosofia high performance e sostenibile: nelle giornate della principale rassegna italiana dedicata al mondo delle due ruote, le due novità aprono le porte agli appassionati.

La declinazione high performance, ed il primo modello elettrico, che più impersonano l’immagine sportiva ed ecosostenibile del giovane marchio nato all’inizio 2018 da una costola di Seat sbarcano in Italia. È Cupra Formentor VZ5, che fa il proprio esordio nei locali di Cupra Garage Milano, nel “cuore” della metropoli lombarda, insieme al compact-crossover Cupra Born.

Un doppio arrivo che si congiunge all’apertura di Eicma 2021 al grande pubblico, ovvero il principale “big event” italiano – ed uno dei più importanti a livello internazionale – dedicato al mondo delle due ruote che da tempo punta i propri riflettori sulla mobilità sostenibile, secondo una formula che aggiorna anno dopo anno, pur mantenendola sempre in primo piano, la grande passione che anima gli enthusiast della moto.

Tutto pronto per l’esordio

Un approccio all’insegna delle alte prestazioni e dello spirito anticonformista che Cupra adotta su tutta la linea, e si rafforza con una partnership tra la filiale italiana del marchio catalano ed Eicma 2021, in modo da consentire ai motociclisti che da giovedì 25 a domenica 28 novembre visiteranno la rassegna di Milano Rho-Fiera di avere un punto di riferimento automotive anche nel centro di Milano: appunto, il Cupra Garage di Corso Como 1.

Durante la “quattro giorni” fieristica, lo stesso showroom diventa sede del Motofestival e di “The Garage Stories”, evento che tutti i giorni, da mercoledì 24 a sabato 27 novembre (dalle 17 alle 19) si animerà con una serie di interviste, cui sarà possibile assistere in diretta ed in live streaming, con ospiti del mondo dello spettacolo ed appassionati di moto.

Insieme alla carrellata di personaggi attorno ai quali vengono cucite le “The Garage Stories”, due delle protagoniste del new deal Cupra: Formentor VZ5, al suo debutto in Italia, e Cupra Born, che costituisce il primo modello 100% elettrico per l’azienda, ed il cui esordio avviene esattamente in parallelo ad Eicma 2021.

Formentor VZ5: nuova espressione di massima sportività

Proposta sul nostro mercato con prezzi “chiavi in mano” che partono da 62.350 euro, la versione più sportiva del compact-SUV di Martorell viene equipaggiata con l’unità motrice 2.5 TFSI a cinque cilindri da 390 CV e 480 Nm di coppia massima, abbinata al cambio automatico DSG a sette rapporti e provvista di trazione integrale 4Drive con trasferimento automatico della coppia motrice Torque Splitter al retrotreno ed a ciascuna delle ruote posteriori in funzione delle condizioni di guida, nonché di modalità Drift.

La dotazione di serie comprende, fra gli altri: cerchi “Machined VZ5 Sport Black Matt/Copper” da 20”, impianto frenante Akebono con dischi anteriori da 375 mm e pinze anteriori a sei pistoncini, quattro terminali di scarico integrati in un diffusore con dettagli in fibra di carbonio (spesso materiale per gli spoiler del paraurti anteriore), tinta carrozzeria Nero Midnight metallizzato.

Born: il new deal zero emission

Svelata in anteprima assoluta al MiMo-Milano Monza Motor Show 2021, la prima proposta ad alimentazione 100% elettrica di Cupra viene allestita sul pianale modulare Meb-Modularer Elektrobaukasten che già costituisce l’”ossatura” della nuova lineup Volkswagen ID. (nella fattispecie: VW ID.3 e ID.4). Lo stile e l’impostazione generale del progetto sono stati portati avanti “ex novo” dai tecnici dell’azienda catalana, specificamente con la volontà di realizzare una vettura a zero emissioni allo scarico di fascia media e dall’immagine marcatamente sportiva (“marchio di fabbrica” Cupra), cui si aggiungono interessanti dotazioni eco friendly come ad esempio i rivestimenti in “Seaqual Yarn” (innovativo tessuto realizzato da Seaqual Initiave ricavato dal riciclo delle materie plastiche recuperate negli oceani).

Nella fase di “lancio” commerciale, Cupra Born – i prezzi di vendita partono da 38.900 euro – viene proposta nella versione da 204 CV di potenza massima, alimentata da batterie agli ioni di litio da 58 kWh utili (coperte da 8 anni o 160.000 km di garanzia per una capacità di ricarica fino al 70%). L’autonomia dichiarata è di 424 km a ciclo WLTP. In ordine alla possibilità di effettuare ricariche “fast” a 100 kW, sono sufficienti otto minuti per avere a disposizione 100 km di percorrenza.

Cupra Formentor VZ5 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +23