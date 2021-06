Milano Monza Motor Show: riflettori puntati su Cupra Born

Nella cornice di Piazza Duomo, l’anteprima ufficiale della novità elettrica che segna l’avvio dell’era elettrica autonoma per il marchio di Martorell.

Sono più di un centinaio i modelli in esposizione, fra auto e moto, portati da 63 Case costruttrici per animare la “tre giorni” del MiMo 2021, in programma per il pubblico da giovedì 10 a domenica 13 giugno. Una decina sono le novità assolute, e fra queste c’è l’attesissima Cupra Born, che vive il proprio “battesimo” in occasione della rassegna che si snoda fra il cuore di Milano e l’Autodromo di Monza nell’interessante formula del “Salone diffuso” e ad ingresso libero.

Incontriamoci in Piazza Duomo

Cupra Born verrà proposta sul mercato in due configurazioni, che differiscono fra loro per livelli di potenza (150 CV e 204 CV), ed in tre tipologie di batteria (45 kWh, 58 kWh, 77 kWh), con autonomia di, rispettivamente, 340 km, 420 km e 540 km (per quest’ultima versione, più potente, ci sarà la possibilità di avere a disposizione fino a ben 780 km di percorrenza nel ciclo urbano). “Teatro” dell’anteprima nazionale di Cupra Born è in Piazza Duomo, cioè il “cuore” nevralgico e culturale di Milano. Un’ambientazione che rispecchia al meglio l’immagine sportiva premium di Cupra, e per di più zero emission come, appunto, nel caso della nuova Born.

In autunno l’esordio commerciale

Cupra Born è, in ordine di tempo, l’ultima creazione del dinamico “brand” nato all’inizio del 2018 per enfatizzare l’allure sportiva di Seat, dopo le recentissime Formentor VZ5, Formentor e-Hybrid e Leon 2.0 TSI. Rispetto a questo tris di novità, Cupra Born si presenta con un fondamentale biglietto da visita: è il primo modello 100% elettrico per l’ancora giovane “spin-off” di Martorell. La produzione avverrà a Zwickau (Germania), vale a dire accanto a VW ID.3 e ID.4 con le quali condivide la piattaforma, nello specifico il pianale modulare Meb-Modularer Elektrobaukasten. L’impostazione dello stile e del progetto sono tuttavia “autonomi”, proprio per evidenziare gli atout di vettura zero emission e dall’immagine sportiva. Il debutto di Cupra Born in Italia è previsto per l’autunno 2021.

Dedicata ai giovani

“Cupra Born costituisce il forte impulso verso il futuro del nostro marchio – dichiara Pierantonio Vianello, direttore di Cupra Italia – Con uno stile curato in ogni dettaglio, prestazioni immediate ed un’autonomia di oltre 500 km in modalità totalmente elettrica che contribuirà alla riduzione delle emissioni di CO2, Cupra Born è l’espressione più pura del Dna Cupra e si pone realmente come una nuova opzione nel panorama dell’elettrificazione. Per questo, sono particolarmente orgoglioso che il debutto al pubblico del nuovo modello avvenga in Italia”. Con Cupra Born, il marchio di Martorell vuole “Rendere la nuova generazione di giovani parte di questa trasformazione, coinvolgendoli con un’offerta che racchiude sportività, prestazioni, sostenibilità ed un design inconfondibile, e la strada che il marchio sta percorrendo è quella giusta”.

Cupra Formentor e-Hybrid: c’è anche lei al MiMo

Accanto a Born, e nella medesima Piazza Duomo, il brand catalano espone Cupra Formentor in configurazione ibrida plug-in (batteria agli ioni di litio da 12,8 kWh collocata davanti all’assale posteriore) nelle due versioni da 204 CV e VZ e-Hybrid da 245 CV. Sotto il cofano, il medium-SUV ad elevata elettrificazione viene provvisto, nella configurazione più potente, della motorizzazione 1.4 TSI da 150 CV abbinata ad un motore elettrico da 115 CV: in questo caso, la potenza complessiva è di 245 CV, 400 Nm di coppia massima ed emissioni di CO2 nell’ordine di 26-32 g/km, con la possibilità di percorrere fino a 55 km in modalità di marcia in elettrico. Cupra Formentor e-Hybrid viene proposta anche nella versione da 204 CV e 350 Nm, che dichiara una percorrenza fino a 59 km in elettrico e 26-32 g/km di emissioni di CO2. Per entrambe le versioni di Cupra Formentor e-Hybrid, la trasmissione di avvale del cambio automatico a doppia frizione DSG a sei rapporti riprogettato specificamente per essere adottato da modelli ad alimentazione ibrida.

Cupra Born 2021: immagini ufficiali Vedi tutte le immagini +37