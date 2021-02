Cupra Formentor VZ5: caratteristiche e dotazioni

Annunciata la novità alto di gamma del SUV-coupé catalano: 390 CV, finiture dedicate e tiratura limitata a 7.000 unità.

A brevissima distanza dall’esordio commerciale delle versioni ibride plug-in e-Hybrid VZ da 245 CV ed e-Hybrid 204 CV, Cupra svela un’ulteriore novità per la lineup Formentor: si tratta di VZ5, declinazione alto di gamma per potenza (390 CV) e prestazioni annunciate. Nello specifico, il SUV-coupé che costituisce il primo modello sviluppato e prodotto “in autonomia” del dinamico marchio di Martorell viene presentato per celebrare i tre anni dal lancio di Cupra, avvenuto a febbraio 2018 quale nuovo “brand” indipendente da Seat e che – relativamente alle performance di vendita – nel 2020 ha mantenuto un trend positivo (+11,1%, corrispondente ad un totale di 27.400 unità vendute), in virtù del positivo gradimento riscontrato da Cupra Ateca e Cupra Leon.

Ecco quando la vedremo su strada

La novità Cupra Formentor VZ5 (sigla che sta per “Veloz” e 5 cilindri), chiamata ad inserirsi su un gradino immediatamente superiore alla versione VZ 310 CV, verrà “tirata” in 7.000 esemplari. Il suo debutto sul mercato è previsto per l’ultimo trimestre 2021: i prezzi di vendita saranno dunque resi noti più avanti. Per converso, gli equipaggiamenti vengono già comunicati: un “capitolato” di accessori funzionale all’elevata potenza espressa dallo “Sport Utility-coupé”, ed alla sua marcata immagine sportiva.

Corpo vettura: gli elementi distintivi

All’esterno, la novità Cupra Formentor VZ5 presenta un assetto (dotato di sistema di regolazione adattiva DCC-Dynamic Chassis Control con 15 livelli di setup degli ammortizzatori) ribassato di 10 mm rispetto a Cupra Formentor VZ 310 CV. L’immagine, decisamente personale, viene enfatizzata da un esclusivo cofano motore, una nuova griglia anteriore con cornice in tinta Sport Black Matt, una nuova presa d’aria, lo spoiler anteriore in fibra di carbonio. Fra le tinte carrozzeria, l’inedita colorazione Taiga Grey – tonalità creata specificamente per quessta edizione limitata – andrà ad aggiungersi alle “nuance” Nero Midnight, Grigio Magnetico ad effetto opaco e Petrol Blue, anch’esso opaco. L’impostazione esteriore si completa con due coppie di terminali di scarico in tinta rame. I cerchi in lega sono da 20”. L’impianto frenante prevede pinze freno Akebono a sei pistoncini.

Abitacolo

All’interno, Cupra Formentor VZ5 verrà equipaggiata con le già note finiture in alluminio scuro ad effetto spazzolato e rame che rappresentano gli elementi distintivi Cupra. A questi dettagli si aggiungono i sedili “CUPBucket” semianatomici, rivestiti in pelle disponibile in due finizioni (Petrol Blue e nera), strumentazione digitale configurabile e infotainment Cupra Digital Cockpit con display touch da 12”. Formentor VZ5 sarà inoltre disponibile con interni esclusivi – grafiche futuristiche in Dinamica Black, sedili in pelle nappa marrone traforata con cuciture in rame arrotondata – in abbinamento all’esclusivo colore degli esterni Taiga Grey.

Connettività e sicurezza

La dotazione multimediale scelta dai tecnici Cupra per la novità Formentor VZ5 fa riferimento ai più recenti sistemi adottati dalla lineup di Martorell: il modulo infotainment, a controllo vocale e riconoscimento della voce naturale, integra le funzioni Full Link wireless, compatibili con gli standard Apple CarPlay ed Android Auto. Fra i dispositivi di sicurezza attiva ed ausilio alla guida, si segnalano:

ACC (Adaptive Cruise Control predittivo);

Travel Assist;

Side and Exit Assist;

Emergency Assist.

I dettagli di motorizzazione

Sotto il cofano, Cupra Formentor VZ5 viene provvisto dell’unità motrice turbo benzina 2.5 TSI a cinque cilindri (motore ben conosciuto dagli appassionati della produzione più sportiva del Gruppo Volkswagen), abbinato al cambio automatico Dsg doppia frizione a sette rapporti ed alla trazione integrale 4Drive.

Di seguito la scheda tecnica.

Architettura motore: benzina turbocompresso a 5 cilindri;

Rapporto di compressione: 10:1;

Alesaggio x corsa: 82,5 x 92,8 mm;

Cilindrata complessiva: 2.480 cc;

Potenza massima: 390 CV fra 5.700 e 7.000 giri/min;

Coppia massima: 480 Nm disponibili fra 2.250 e 5.700 giri/min.

Valori prestazionali

Velocità massima: 250 km/h (autolimitati);

Tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h: 4”2.

