Suzuki: promozioni a due ruote per l’estate

Per la bella stagione Suzuki ha pronta un’offensiva promozionale per mettere in sella i tanti appassionati del mondo delle due ruote. Le promozioni per i modelli di Hamamatsu partono dall’inizio di giugno e dureranno fino alla fine di settembre, coprendo tutto l’arco dell’estate. Oltre ai vantaggi sui prezzi di acquisto, ci saranno anche tante agevolazioni riguardanti i finanziamenti per andare incontro alle esigenze più variegate. Andiamo a scoprire le varie promozioni dedicate a moto e scooter.

Promozioni Moto

Fino al 30 settembre coloro che acquisteranno una V-Strom 650 standard o in allestimento XT avrà in omaggio il kit Touring. Il kit Touring ha un valore superiore ai 2.000 Euro ed è composto da valigie laterali con il relativo kit di fissaggio, una borsa da serbatoio ad aggancio rapido, il cavalletto centrale, le barre paramotore e il cupolino touring maggiorato. Vantaggi anche per coloro che vorranno portarsi a casa una V-Strom 1000 che potranno usufruire di una supervalutazione di almeno 1.500 euro per l’usato. L’iniziativa riguarda anche la versione XT e gli allestimenti speciali Globe Rider e Feel More.

La stessa supervalutazione di 1.500 euro è garantita per coloro che vorranno acquistare la supersportiva GSX-R1000R, mentre per una GSX-S1000 o per la sua variante carenata GSX-S1000F ci sarà una supervalutazione di 1.000 Euro sull’usato permutato dal primo giugno alla fine di settembre. Sconto di 400 euro per l’acquisto delle GSX-R125 e GSX-S125.

Promozioni Scooter

La Suzuki Burgman 400 nel trimestre giugno-settembre sarà in vendita al prezzo di 6.990 Euro chiavi in mano. Si parla così di uno sconto di 900 Euro sul prezzo del listino ufficiale, pari a 7.890 Euro. Per il Burgman 650 invece lo sconto è di 650 Euro, oltre al quale c’è anche l’estensione a quattro anni della garanzia, che comprende pure l’assistenza stradale.

Finanziamenti

Per l’acquisto dello scooter Suzuki Address 110 fino al 30 di settembre prossimo avrà un finanziamento dedicato, che può essere suddiviso su 18, 20 oppure 24 mesi, con un TAEG che varia tra il 5,68% e il 7.97% a seconda della scadenza scelta. La rata mensile è sempre bassa e raggiunge al massimo gli 85,41 Euro, anche nel caso che si opti per l’anticipo minimo di 99 Euro e si finanzi l’intera cifra restante su un arco di due anni.

Bike Back è un’altra soluzione pensata per l’acquisto di una Suzuki per importi compresi tra i 5.000 e i 18.500 Euro. Al momento del perfezionamento del contratto di acquisto, il cliente può versare un anticipo libero e definire l’importo di 36 rate mensili con un TAN fisso del 6,45%, stabilendo di conseguenza l’importo della maxirata finale. Al termine dei tre anni, il cliente stesso può decidere se versare la cifra pattuita, rifinanziarla in altri 24 mesi o prendersi una Suzuki nuova, dando la vecchia come permuta.

Con Findomestic, Suzuki ha pensato anche alla Prima rata a sei mesi, che ha previsto che il pagamento delle rate cominci un semestre dopo il contratto di acquisto, l’importo erogato può arrivare fino a 10.000 Euro, mentre le rate si possono sviluppare a piacere su un periodo di 12, 24, 36 o 48 mesi. Il TAN è tra il 4,95% e il 5,79%, mentre il TAEG varia dal 5,65% al 8,42% a secondo del periodo di finanziamento.

Suzuki Now invece a secondo dell’importo erogato dalla finanziaria può variare da 2.500 a 6.500 Euro, mentre per la durata il cliente può scegliere tra i 18 o i 24 mesi. Il TAN è comunque fisso allo 0%, mentre il TAEG oscilla dal 4% all’8,12% in funzione della cifra e della scadenza previste.

L’ultimo finanziamento previsto da Findomestic con Suzuki è la metà moto a tasso zero per importi compresi tra i 1.000 e i 15.000 Euro. Si ha la possibilità di scegliere una rateizzazione su 24, 36 o 48 mesi, con il primo versamento a tre mesi dalla firma e un TAEG dell’8,25% sulla prima metà del piano e dello 0% sulla parte restante.