Suzuki Swift 2023, anticipazioni sull’attesissima generazione

Per la Suzuki Swift si avvicina l’agognato momento di un totale rinnovamento. La nuova generazione della piccola giapponese è previsto per il 2023 e sembra che l’utilitaria, tutta rinnovata, abbia già iniziato i test su strada. Di fatto i prototipi, con nome in codice YED, sono stati ‘cacciati’ durante i loro primi test, ancora avvolti in una densa mimetizzazione.

Proporzioni e dimensioni

In termini di proporzioni non dovrebbero invece esserci particolari rivoluzioni. La compatta giapponese sarà costruita su un’evoluzione della piattaforma Heartect e non dovrebbe allontanarsi troppo dalle dimensioni attuali: 3,85 metri di lunghezza, 1,74 di larghezza e 1,48 cm di altezza.

Nuovo profilo

Dal punto di vista estetico la nuova Suzuki Swift 2023 subirà un’evoluzione stilistica piuttosto razionale. Dovrebbe abbandonare le linee sinuose del modello attuale a favore di forme tese e squadrate. La modifica più radicale potrebbe riguardare il frontale, con griglia esagonale a nido d’ape, piccole prese d’aria nei paraurti e fari a LED spigolosi.

La novità del laterale si troverà nelle maniglie delle portiere posteriori, che non saranno più integrate nel montante C. Allo stesso tempo Suzuki manterrà la personalità bicolore della Swift, con tetto e specchietti a contrasto con la vernice della carrozzeria. E ci si aspettano modifiche sostanziali anche al posteriore, oltre alla tecnologia che il guidatore troverà nell’abitacolo.

Piattaforma e motorizzazioni

Come anticipato sarà costruita su un’evoluzione dell’attuale piattaforma Heartect. È ancora troppo presto per avere dettagli precisi sui motori della nuova Swift, in ogni caso le indiscrezioni parlano della possibile conferma delle versioni microibride a benzina, con il motore 1.4 turbo, nonché del debutto di un nuovo powertrain completamente ibrido, sviluppato in collaborazione con Toyota.

Nella gamma Swift sarà confermata anche la variante Sport che potrebbe mantenere la configurazione ‘mild hybrid’ del modello attuale, con un leggero aumento delle prestazioni rispetto ai 129 CV e 235 Nm dell’attuale generazione. Sono previste, infine, versioni con trazione integrale e almeno due diverse trasmissioni: una manuale a cinque o sei marce e un’altra automatica con variatore continuo CVT. Al momento sembra che non sia stata presa in considerazione una variante completamente elettrica.

Quanto costerà la nuova Suzuki Swift 2023?

Troppo presto per parlare di prezzi, ma non dovrebbero discostarsi molto da quelli attuali, considerati uno dei motivi del buon successo della vettura giapponese. Il prezzo di listino parte infatti da 21.000 euro per la 1.2 Dualjet Hybrid Top, ma con le promozioni la entry level può arrivare anche a 18.800 euro. La top di gamma Sport con il 1.4 Boosterjet costa invece 26.400 euro.

Quando uscirà la Suzuki Swift 2023?

La quinta generazione della Suzuki Swift dovrebbe arrivare a metà dell’anno prossimo, con una commercializzazione tra la fine del 2023 e l’inizio del 2024.