Suzuki Jimny: il futuro sarà elettrico

La Suzuki Jimny ha dovuto fare un passo indietro alle nostre latitudini, chiusa dalla morsa delle norme antiinquinamento, restando soltanto in veste di autocarro (veicolo N1). Il fuoristrada giapponese, però, lancia la sua offensiva per il domani, dove pensa di rientrare in gioco senza vincoli di immatricolazione. Suzuki è pronta a buttarsi a capofitto nella sfida elettrica, anticipata dall’eVX, prima concept emissioni zero del brand. In futuro, la Jimny potrebbe essere alla spina, per un suo completo recupero anche in Europa.

Il piano di Suzuki

La Casa di Hamamatsu ha previsto il lancio di cinque modelli elettrici entro la fine di questo decennio e punta a vendere l’80% di vetture a batteria in Europa entro il 2030, col restante 20% che sarà comunque elettrificato in versione mild o full. La Jimny sarà la principale voce di questa offensiva.

L’anticipazione

Nei giorni scorse sono state rilasciate da Suzuki alcune immagini che raccontano la strategia aziendali del domano. Una di questa ha avuto un’attenzione sopra la media, perché comparivano cinque profili di auto tra le quali spiccava in modo evidente quello della Suzuki Jimny. Quindi si, anche per lei il futuro ci sarà e sarà a zero emissioni. Dopo il lancio della 5 porte avvenuto in India pochi giorni, quindi, il piccolo fuoristrada si evolverà ancora in una direzione del tutto inedita fino a oggi.

Piano strategico a partire dal 2024

Suzuki ha dichiarato che la strategia prenderà corpo a partire dal 2024. In totale, Suzuki sborserà l’equivalente di 13,5 miliardi di euro in ricerca e sviluppo per i suoi nuovi prodotti (compresi moto e nautica), mentre altri 18 miliardi di euro serviranno per finanziare la costruzione degli impianti di produzione delle batterie. Il target è quello di essere una realtà carbon neutral strada facendo. Nello specifico, nel 2027 questo traguardo verrà raggiunto dall’impianto giapponese di Hamamatsu, mentre l’attività in Europa lo sarà nel 2050. Ultima tappa l’India entro il 2070.