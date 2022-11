Suzuki Jimny diventa un camper, piccolo ma attrezzatissimo

Il Suzuki Jimny lo conoscono tutti, un piccolo fuoristrada capace di arrampicarsi dappertutto. Un compagno di viaggio ideale per chi ama fare dei percorsi offroad con agilità e personalità. Negli anni è stato oggetto di svariati progetti, di modifiche – quasi sempre di tipo fuoristradistico -, mentre adesso è nata una trasformazione originale in camper, che funge anche da motorhome. Forse il più piccolo del mondo. Il Jimny camperizzato è in vendita presso la casa d’aste di Bonhams con una quotazione che si aggira tra i 5.000 e i 9.000 euro.

L’esemplare in vendita

Il Jimny camper è stato immatricolato nel 2003 e ed è un esemplare della penultima generazione del fuoristrada giapponese, quella lanciata nel 1998 e rimasta sul mercato per quasi due decadi. Questo esemplare ha le specifiche previste per il mercato inglese, dunque ha la guida a destra, e sotto al cofano ha il motore benzina 1.3 a quattro cilindri e la trazione integrale con ridotte inseribili tramite leva.

Le modifiche

Esternamente il Jimny è stato riverniciato con una tinta grigia antigraffio, mentre le ruote sono quasi nuove di pacca e nello specifico sono delle Hankook Dynapro all-terrain, ideali per il fango. Una scala posteriore permette un facile ingresso alla zona giorno e la ruota di scorta è facilmente recuperabile qualora servisse. L’altezza del tetto da terra è di 2,6 metri. Nell’abitacolo non ci sono grossi cambiamenti, infatti ci sono i sedili di serie e la radio/lettore CD Clarion. È la cellula posteriore quella del tutto inedita, dove compaiono una zona abitativa e una sequenza di vani per le attrezzature ausiliarie: ci sono una batteria per luci e alimentazione e una connessione per rete elettrica.

La cucina ha un bruciatore a gas a due fuochi, un frigorifero, un lavandino con acqua che arriva da un contenitore di stoccaggio e anche un recipiente per le acque reflue. L’altezza interna è di poco al di sopra del metro e mezzo, con il piccolo sedile montato sopra il passaruota posteriore pratico quando si usano le strutture. Le finestre sono collocate su entrambi i lati, mentre un lucernario conferisce altra luce dentro al camper.

Suzuki Jimny Camper: il prezzo

Bonhams ha valutato questo pezzo unico una cifra tra 4.000 e 8.000 sterline (4.500-9.000 euro). Essendo, però, un’asta il prezzo finale può raggiungere anche costi più elevati, non essendoci limiti da rispettare.