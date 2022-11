Ferrari F2003-GA raggiunge un prezzo da record all’asta

La Ferrari F2003-GA vincitrice del titolo mondiale piloti e costruttori, è stata venduta per 14,8 milioni di euro. Un record per le Formula 1 moderne.

Nell’ultima asta di RM Sotheby’s a Ginevra è stato registrato un altro record che riguarda la Ferrari e in particolare la Ferrari F2003-GA, la monoposto con la quale Michael Schumacher ha vinto il suo sesto mondiale della carriera, il quarto consecutivo con la Rossa. In questa occasione la vettura dedicata allo scomparso Giovanni Agnelli, patron della Fiat morto nel 2003, ha raggiunto la cifra da primato di 14,8 milioni di euro, sorpassando il precedente record di una F1 dell’era moderna che fu registrato con la F2001 venduta a 7,5 milioni nel 2017. La Formula 1 più cara di tutti i tempi è la Mercedes W196 R guidata da Juan Manuel Fangio nel 1954 e acquistata nel 2013 per addirittura 28 milioni di dollari.

Una stagione di vittorie

La F2003-GA nacque con telaio 229, ma non ebbe vita facile all’inizio di quella complessa stagione di F1. Successivamente vennero quindi apportate delle modifiche per renderla più competitiva, con il cambiamento più importante corrispondente all’allungamento del passo che permise di montare un setup aerodinamico migliore e una nuova versione del motore 3.0 V10 Tipo 052 da 845 CV capace di toccare i 19.000 giri. Tutti questi accorgimenti furono decisivi per far volare Michael Schumacher in classifica, dopo un avvio difficile con una sola vittoria all’attivo nel GP di San Marino, nelle prime quattro gare. All’esordio in Spagna, la Ferrari vinse immediatamente e si ripeté qualche settimana dopo nel Gran Premio D’Austria e in quello del Canada. La Casa di Maranello passò al telaio 231 per affrontare i GP di Gran Bretagna, Germania e Ungheria, ma i risultati modesti spinsero il team principal Jean Todt a tornare alla versione 229.In occasione del Gran Premio di Monza Schumacher riuscì a conquistare la pole position, il giro veloce e la vittoria. Oltre al GP d’Italia, il Kaiser trionfò anche nel gli USA, portando a cinque i successi stagionali, sufficienti per vincere il titolo. Nel complesso quest’auto ha all’attivo ben cinque vittorie mondiali.

Ferrari F2003-GA: vince anche il costruttori

In quell’occasioni Michael Schumacher ebbe modo di compiere una vera impresa, perché la concorrenza formata da Kimi Raikkonen su McLaren-Mercedes e Juan-Pablo Montoya su Williams fu difficile da battere. Il Kaiser riuscì a completare la sua missione portando il titolo mondiale a Maranello per due punti proprio sul finlandese Raikkonen. L’altro pilota del Cavallino, Rubens Barrichello, ebbe modo di vincere una gara quell’anno e il suo contributo fu fondamentale per ottenere anche il titolo costruttori, il quinto consecutivo per la Scuderia Ferrari.

Una consegna speciale

Il vincitore anonimo dell’asta di RM Sotheby’s che si è aggiudicato la F2003-GA non potrà metterla subito nel garage della sua collezione. La monoposto infatti fa parte del programma F1 Clienti della scuderia di Maranello e verrà consegnata su uno dei nove circuiti sparsi tra Europa e Stati Uniti dove viene concessa la chance ai proprietari di mettersi al volante delle loro auto da corsa. Verrà fornita assistenza tecnica e sessioni di coaching con ex piloti di F1. Inoltre, saranno a disposizione un fisioterapista e una massaggiatrice.