Ferrari: la magia delle finali mondiali

Ferrari ed Imola, un binomio indissolubile, carico di storia, e dal fascino irresistibile. É in questo luogo sacro dell’automobilismo sportivo che si sono svolte le finali mondiali Ferrari 2022. Oltre alle F1 storiche e del recente passato, nella parata finale sono apparse le nuovissime 499P e 296 GT3. Si tratta delle nuove portacolori del Cavallino Rampante nelle competizioni a ruote coperte.

Ferrari finali mondiali ad Imola: prima le corse poi la parata

Prima dello spettacolo della parata, la Ferrari ha dato sfogo al suo DNA, quello sportivo. E con le corse dei clienti dal piede pesante, quelli del Ferrari Challenge, sono stati assegnati i titoli mondiali nel monomarca del Cavallino. Nel trofeo Pirelli è stato Thomas Neubauer a trionfare, dopo una lotta con Eliseo Donno, poi costretto ad abbandonare la battaglia e, in seguito con John Wartique.

Quest’ultimo è arrivato secondo davanti a Doriane Pin, già campionessa europea del trofeo Pirelli. A Marco Pulcini il titolo in classe AM. La finale mondiale per la Coppa Shell ha avuto come vincitore Franz Engstler, già campione continentale, che ha condotto la gara dall’inizio alla fine. Secondo Axel Sartingen, terzo, sul podio mondiale, Ernst Kirchmayr. Sventolata la bandiera a scacchi è stato il tempo dei festeggiamenti, quello atteso dal grande pubblico con tante auto speciali.

Il grande show delle F1 e le protagoniste a ruote coperte

Nella parata che giunge a corollario delle finali mondiali Ferrari, sono state le F1 storiche e recenti ad aprire le danze. Condotte in pista dai collaudatori, le monoposto di proprietà dei clienti più facoltosi hanno scaricato sull’asfalto caldissimo tutta la loro potenza. Una scia rossa ha incantato tutti gli spettatori, prima che la 499P e la 296 GT3 si sistemassero davanti a tutte le auto in parata, comprese le vetture del Ferrari challenge realizzate dal lontano 1993. Perché questo longevo monomarca compie 30 anni, e va celebrato a scarichi aperti.