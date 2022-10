Ferrari 499P: la nuova sfida del Cavallino Rampante

Il Cavallino Rampante torna a correre nella classe regina dell’endurance dopo 50 anni con la Ferrari 499P, che debutterà in occasione della 1000 Miglia di Sebring. La nuova vettura da competizione sfiderà le concorrenti nella classe LMH, al vertice del WEC, dove ogni costruttore può realizzare da zero ogni componente dell’auto. Una sfida che rispecchia la tradizione del Brand di Maranello, visto che anche in F1 costruisce, da sempre, tutto in Casa.

Ferrari 499P: la potenza dell’ibrido

Il nome della Ferrari 499P deriva per la parte numerica dalla cilindrata unitaria, mentre la lettera P identifica i prototipi. La livrea, con il giallo che si mescola al rosso dominante, richiama quella della 312 PB del 1973. Ma rispetto ad allora i cambiamenti nel mondo delle gare di durata sono stati innumerevoli, tra cui l’arrivo del motore ibrido. Nello specifico, la power unit combina un motore termico, dislocato in posizione centrale-posteriore, ad un motore elettrico, situato sull’asse anteriore, per cui in alcune fasi dinamiche sfoggia la trazione sulle quattro ruote. L’unità termica, come da regolamento, eroga di 500 kW (680 cavalli), deriva da quello dei V6 biturbo stradali, e condivide l’architettura con quello della 296 GT3. Chiaramente, rispetto a quest’ultimo, è stato rivisto per favorire un alleggerimento complessivo. Inoltre, sulla 499P il propulsore a combustione interna è di tipo portante per cui ha funzione strutturale. La componente elettrica è rappresentata dall’ERS, acronimo di Energy Recovery System, con una potenza massima di 200 kW (272 Cv). La batteria del motore elettrico si ricarica nelle fasi di decelerazione e frenata, ed ha una tensione nominale di 900 Volt, grazie al travaso di tecnologia dalla F1. La trasmissione è di tipo sequenziale a sette rapporti.

Un design che conquista

Per realizzare la Ferrari 499P è stato coinvolto il Centro Stile Ferrari diretto da Flavio Manzoni. Per cui le linee, compatibilmente con le necessità aerodinamiche, presentano un equilibrio delle forme ed un design che la identificano, da subito, come una Ferrari. Come sottolineano i passaruota, elementi distintivi della tradizione Ferrari, e dotati di ampie aperture in superficie. Questi, insieme ai gruppi ottici, conferiscono personalità al frontale. La vista posteriore sfoggia una doppia ala orizzontale, con quella inferiore impreziosita da una ‘light bar’. Degna di grande considerazione la presa d’aria multipla per l’alimentazione dell’aspirazione del motore V6 e per il raffreddamento della batteria e del cambio.

La sua missione è vincere

Dalla prossima stagione del WEC, la Ferrari 499P sarà impegnata per portare nuovi trionfi nella bacheca di Maranello. Vittorie da aggiungere ai 22 titoli mondiali ed alle 9 vittorie assolute alla 24 Ore di Le Mans. Correrà con i numeri 50 e 51: il primo è un richiamo al ritorno nella classe più alta dell’endutance dopo 50 anni; il secondo è uno dei numeri più vincenti di sempre.

“E’ un progetto molto emozionante, ha dichiarato Antonello Coletta, Responsabile attività sportive Ferrari, da quando è stato approvato non ci siamo mai fermati. Ha creato un’attesa spasmodica. E’ un omaggio al passato e un manifesto per il nostro futuro. Il nome riporta alla denominazione delle vetture Sport e 499 è la cilindrata unitaria. Conferma l’impegno a lungo termine di Ferrari nelle competizioni Endurance. Rimane proiettata al domani per le caratteristiche tecniche ed il design. Nella 499P sono state coinvolte tutte le realtà aziendali. Gli obiettivi sono ambiziosi, ma abbiamo l’umiltà di riconoscere che gli avversari hanno più esperienza di noi in questa classe”.