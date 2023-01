Nuova Suzuki Jimny 2023: 5 porte e ibrida

Il tempo continua a passare e siamo ancora impazienti di scoprire come sarà l’attesa Suzuki Jimny 2023 5 porte, una fuoristrada che sarà più pratica, rispetto alla più piccola originale, sotto tutti i punti di vista.

Quando uscirà la nuova Suzuki Jimny 2023?

Alcune indiscrezioni suggerivano infatti che il suo arrivo potesse avvenire alla fine del 2022, ma l’anno si è ormai già chiuso, da quasi un mese e tutto fa pensare che bisognerà attendere ancora un po’ per il debutto di questa versione lunga del SUV giapponese ( si chiamerà Jimny 5p? o Jimny Long?), che si posizionerà ancora una volta come modello assolutamente unico sul mercato.

Detto questo, da quello che abbiamo potuto sapere, sembra che lo sviluppo della vettura sia nella sua fase finale. Inoltre di recente sembra che la nuova Jimny si sia fatta vedere con la carrozzeria totalmente mimetizzata.

Le dimensioni del nuovo Suzuki Jimny 2023

Dunque, cosa dobbiamo aspettarci dalla nuova Suzuki Jimny 2023? La cosa più semplice è pensare che ci troveremo di fronte ad una versione a passo lungo dell’attuale modello, che è stato, fino ad ora commercializzato solo con carrozzeria a tre porte. Con la ‘mutazione’ della Jimny alla Jimny Pro, omologata come modello industriale, l’auto perse anche due posti, diventando una biposto, anche se con molto più spazio per il carico.

Compatta ma a 5 porte

A quanto pare, l’arrivo della Jimny 5p non comporterà un restyling estetico per il modello, che manterrà quindi il suo design iconico attuale. Certo, se qualcosa funziona… perché cambiarlo? Logicamente, però, cambierà la silhouette, con l’inserimento delle due porte posteriori, che porterà all’introduzione di un terzo finestrino laterale. In entrambi i casi, le linee quadrate rimarranno.

Gli interni

E inoltre un passo più lungo e più porte dovrebbero offrire anche uno spazio interno più generoso e pratico. Anche un bagagliaio più grande rispetto a quello della precedente Jimny a quattro posti, …che era praticamente inesistente. Anche se non sarà, nemmeno in questo caso, la sua qualità principale.

Nuovo motore

E la meccanica? Tutto indica che la nuova Suzuki Jimny a cinque porte utilizzerà un motore elettrificato (e anche con un turbo?) Che non solo le aprirebbe la possibilità di essere nuovamente commercializzata come turismo, ma le garantirebbe anche tutti gli altri vantaggi dell’ibridizzazione.

Versioni

Questo nuovo motore arriverà sulla Jimny Pro? Non ci è chiaro, visto che, attualmente, il motore 1.5 aspirato da poco più di 100 CV di potenza sembra adattarsi a meraviglia a quest’uso, soprattutto per la sua semplicità ideale per il 4×4 puro.

Certo, ciò che è chiaro è che la Suzuki Jimny 5p continuerà a puntare sulla trazione integrale e sulle sue eccellenti doti fuyoristradistiche. Dove rimangono i dubbi è sul prezzo… che potrebbe essere di circa 2.000 euro superiore rispetto all’equivalente a tre porte. Ma detto questo, dobbiamo ancora aspettare…