Abarth 595 al cinema con il film Lupin III – The First

La Abarth 595 Turismo sbarca al cinema con un ruolo da protagonista nel film “Lupin III – The First”.

Abarth rende omaggio al leggendario Arsenio Lupin in occasione dell’uscita al cinema di “Lupin III – The First”, il nuovo film con protagonista il famoso ladro che arriva a quarant’anni dal capolavoro “Lupin III – Il Castello di Cagliostro”.

Abarth 595 Turismo protagonista anche al cinema

La pellicola debutterà nei cinema il prossimo 27 febbraio e vedrà protagonista Arsenio Lupin in un’avventura tra Parigi, Messico e Brasile a bordo della Fiat 500 gialla da sempre presente nelle storie del ladro gentiluomo e della sua banda.

Il marchio Abarth è stato partner ufficiale dell’evento svoltosi al The Space Odeon di Milano, dove la Abarth 595 Turismo ha fatto la sua comparsa, insieme a una Fiat 500 storica, nello Yellow Carpet all’ingresso della sala cinematografica.

Abarth 595: sportiva compatta dal fascino tutto italiano

La sportiva compatta dello Scorpione ha attirato l’attenzione dei presenti non soltanto per la sua livrea gialla, ma anche per la sportività e la grinta che la caratterizzano. Sia fuori che dentro, infatti, la 595 Turismo presenta elementi ricercati e finiture curate, con tanto di selleria in pelle Abarth che crea un ambiente accogliente per guidatore e passeggeri.

Sotto l’aspetto tecnico, il marchio italiano di FCA ha messo a punto una vettura in grado di scattare da 0 a 100 km/h in 7,3 secondi e di contare su una potenza di 165 cavalli, con un ragguardevole rapporto peso-potenza di 6,3 kg per cavallo motore.