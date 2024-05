Fiat, quali auto comprare con gli incentivi auto

Gli incentivi auto saranno attivi a partire dal prossimo 3 giugno alle ore 10. Fiat non vuole restare in disparte e propone una soluzione cumulabile con le soluzioni di di stato: il “Bonus Tricolore” per agevolare i potenziali clienti con un’offerta inviante. Dunque, per tutti gli appassionati di un marchio che ha fatto la storia d’Italia, c’è adesso un’occasione per tornare a legarsi come nel passato.

Il Bonus Tricolore di Fiat

Gli incentivi auto sono pronti a riversarsi nel mercato con una determinazione rara, dato che sono una soluzione auspicata da molti, da troppo tempo. Il brand di Torino, intanto, ha preparato un alleato non da poco con il “Bonus Tricolore Fiat” che consentirà di godere di interessanti prezzi per:

Fiat 500e ;

; Abarth 500e;

Fiat Panda ;

; Fiat 500X.

Si parla di veicoli ideati, sviluppati e prodotti negli stabilimenti italiani della ex FCA. Ad esempio, in caso di rottamazione di un veicolo fino all’Euro 2, Panda Hybrid parte da 9.700 euro, mentre la 500 Hybrid avrà un prezzo super competitivo a partire da 10.950 euro scegliendo un finanziamento Stellantis Financial Services.

Il social leasing di Fiat

Fiat presenta anche l’iniziativa “Social leasing by FIAT” che potenzia gli incentivi di stato ed è destinata ai cittadini con un ISEE inferiore ai 30.000 euro e un‘auto da rottamare EURO 0-1-2. Grazie a questa soluzione finanziaria si può guidare una Fiat 500e con batteria da 23 kWh con anticipo zero, canone zero e la libertà di riscattarla oppure sostituirla dopo 36 mesi. E per coloro che non hanno i requisiti per accedere all’offerta social leasing, sarà comunque possibile guidare la 500e ad un canone mensile a partire da 39 euro in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino ad EURO2.

Anche la più performante Abarth 500e viene proposta con un canone a partire da 129 euro al mese per 36 mesi con un anticipo di 1.350 euro; dall’altra, il versatile e funzionale E-Doblò che può essere acquistato con una rata a partire da 199 euro.

Altri modelli Fiat

La nuova 600 Hybrid potrà essere accessibile a fronte di un canone mensile a partire da 99 euro per 36 mesi, con un anticipo di 2.990 euro, con l’opportunità di riscattarla o sostituirla al termine della durata del contratto. Il nuovo crossover elettrico e ibrido, offre la stessa soluzione finanziaria per entrambe le motorizzazioni.

Con lo stesso approccio, Fiat mette a disposizione degli automobilisti la possibilità di acquistare i modelli 500X e Tipo, entrambi con motorizzazioni diesel, con un prezzo che parte rispettivamente da 16.950 euro e da 15.950 euro, beneficiando degli incentivi statali e del “Bonus Tricolore”, sempre in caso di rottamazione di un veicolo omologato fino a Euro 2.