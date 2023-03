La Giannini Uso Concept è la grande rivoluzione dell’azienda romana che nel passato ha legato il suo nome alle elaborazione ardite delle Fiat, regolarmente con motore a scoppio. I tempi sono cambiati, la passione per il marchio torinese è rimasto, ma si volta pagina. Nasce la Giannini Uso concept, che non è altro che una specie di Panda 4×4 elettrica. Niente male come punto di partenza, anche se la prima Giannini a zero emissioni è del 1967, e in quel caso era una 500.

Le caratteristiche della nuova Giannini Uso Concept

La nuova vettura dell’azienda romana si presenta in scena con una lunghezza di 3,17 metri e, dal punto di vista estetico spicca per la presenza di roll-bar, pedane laterali e protezioni paracolpi. La sua colorazione è vincente e avventurosa, perché si tratta di una vernice antigraffio verde militare.

Anche nell’abitacolo la Uso punta su ha uno stile spiccatamente da fuoristrada dura e pura scegliendo, tra l’altro, due sedili ergonomici con poggiatesta integrato. Per quanto riguarda la meccanica, la concept è alimentata da un motore elettrico posto al retrotreno che garantisce trazione sulle ruote posteriori.

Destinazione d’uso

La cosa che incuriosisce maggiormente questa piccola vettura elettrica è la sua destinazione d’uso: autovettura o quadriciclo. Infatti, la Giannini Uso sarà declinabile in due versioni, una delle quali ha la possibilità di essere guidata dai sedicenni, grazie all’omologazione in quadriciclo.

Silvia Polverelli, consigliere delegato di Giannini Automobili, ha dichiarato: “Non credo di sbagliare dicendo che al momento sul mercato delle automobili elettriche non esista una proposta di questo genere – Per tutti noi è particolare motivo di orgoglio il fatto che la nuova Giannini Uso sia frutto di una progettazione e di una costruzione 100% Made in Italy e che sia realizzata quasi completamente con componenti di produzione italiana”.

Staremo a vedere se questa intrigante macchina avrà dei risultati commerciali di rispetto.