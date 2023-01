Nuova Panda elettrica 2023: interni, motore, prezzo

Il cambio generazionale della Fiat Panda è un tema sul tavolo da molti anni. Il modello attuale è un veicolo che sopravvive grazie ad aggiornamenti estetici e tecnici da quando è stato lanciato sul mercato nel 2012 e questo a sua volta è una profonda reinterpretazione di quello lanciato nel 2004.

Si stava valutando la possibilità che, tra le altre novità nella gamma auto Fiat, il modello vedesse finalmente una nuova sostituzione nel corso dello scorso anno o del 2023, ma in base al cambiamento avvenuto all’interno del gruppo Stellantis di cui fa parte FIAT e agli effetti che questo ha generato in termini di pianificazione del prodotto tra tutti i marchi, è molto probabile che FIAT prolunghi la vita dell’attuale Panda fino al 2025, data in cui verrà lanciata la nuova generazione, che sarà 100% elettrica.

Sono ancora molti i dubbi sulla direzione tecnica che FIAT prenderà per dare forma alla Panda elettrica, e dipenderà se il modello finirà per collocarsi all’interno del segmento A per competere con la Primavera, o se invece si posizionerà un categoria superiore rispetto al modello attuale.

Come sarà la nuova Fiat Panda 2023?

Premesso che FIAT è stato il marchio che negli ultimi anni ha guidato quasi interamente il mercato del segmento A in Europa, ha più senso che questa nuova Panda elettrica sia basata sulla piattaforma che dà forma alla FIAT 500 elettrica, e che per questo diventi la rivale più diretta della Dacia Spring.

Tuttavia le indiscrezioni avanzano che la piattaforma su cui si baserà la prossima FIAT Panda elettrica sarà l’e-CMP, che è quella che attualmente supporta la Peugeot e-208 e l’Opel Corsa-e (che sono auto di segmento B), così come modelli più grandi come la Citroën ë-C4. Ciò significa, quindi, che la FIAT elettrica (o la Centoventi, che è quella cheappare nelle immagini), competerà a pieno titolo anche contro uno dei modelli (ancora concept) di maggior successo degli ultimi anni, la Renault 5.

Comunque sia, la verità è che non tutto dipende al 100% dalla FIAT. Facendo parte di un grande consorzio come Stellantis, anche le sinergie con il resto dei marchi talvolta limitano notevolmente il raggio d’azione di ciascun produttore. In questo caso, anche Citroën ha molto a che fare con lo sviluppo della Panda elettrica, visto che l’azienda francese dovrebbe lanciare un modello molto simile a quello italiano, che probabilmente andrà a sostituire l’attuale Citroën C3 nella sua gamma. Dal punto di vista estetico, tutto indica che FIAT prenderà come punto di partenza il Concept FIAT Centoventi, il che potrebbe anche portare a un cambio di nome.

Versione Hybrid o versione Gol/Benzina

Per il 2023, ad ogni modo, e fino all’arrivo della nuova generazione, la Fiat Panda dopo l’abbandono dei motori diesel, continuerà ad essere disponibile nelle due versioni: 1.0 Hybrid da 70 CV oppure Benzina/Gpl con motore 1.2 da 69 CV EasyPower. La versione Fiat Panda 2023 Mild-Hybrid monta un motore tre cilindri in linea a benzina aspirato, 999 cc, potenza di 70 Cv (51,5 kW) a 6.000 giri/min, coppia massima di 92 Nm pari ad una velocità di 164km/h con accelerazione da 0-100km/h in 13,9 secondi. Il cambio è manuale a 6 rapporti, un consumo urbano dichiarato pari 16,5 Km/litro, extraurbano, 25 Km/litro e misto che si aggira intorno ai 17 Km/litro.

Gli allestimenti

Per la Fiat Panda attuale sono disponibili 4 allestimenti:

Style;

Cross;

Garmin;

Red.

La Panda Style comprende nell’allestimento di serie: Radio Dab con display 5″, Usb e Bluetooth, Finiture nere: paraurti, codolini e minigonne, Climatizzatore, Alzacristalli elettrici anteriori.

La Cross dispone di: Radio touchscreen 7″ con Apple CarPlay/Android Auto, clima automatico, luci diurne LED e Fendinebbia, scudi paracolpi e specchi in tinta, barre al tetto e fasce laterali nere, 5 posti e Cerchi Style da 15″ bicolore.

La Fiat Panda Red vanta: Radio touchscreen 7″ con Apple CarPlay/Android Auto, clima automatico con filtro abitacolo, logo (Red) e calotte specchietti rosse, 5 posti e Sedili neri in Seaqual Marine Plastic con cuciture rosse.

E per finire l’allestimento Garmin ha i cerchi da 15″ neri, finiture silver opache: Scudi paracolpi, Fasce laterali e Calotte specchi, 5 posti e Interni dedicati con logo Garmin e cuciture arancioni.

La Fiat Panda 4×4 2023

Anche se ora è uscita dalla gamma, gli appassionati della piccola 4×4 italiana non devono patire. Fonti interne a Fiat e indiscrezioni affidabili tranquillizzano infatti sul futuro di questa icona, garantendo che l’uscita di produzione è, almeno per ora, solo una pausa. Probabilmente dovuta all’attuale crisi dei materiali. Fiat si sta attualmente concentrando sulle versioni più vendute e richieste della gamma e la 4×4 dovrebbe tornare in scena durante questo 2023.

Tra l’altro la futura generazione della Fiat Panda già sappiamo che sarà elettrica, una configurazione che non esclude, anzi non rende affatto complicata, l’opzione a trazione integrale con un motore aggiuntivo all’asse posteriore. Per ora, comunque, per chi volesse in listino è ancora presente la Panda Cross, versione crossover (ma con trazione anteriore) della piccola utilitaria dell’ex Lingotto.

Quando uscirà la nuova Fiat Panda 2023?

Stellantis è pronta a rilanciare Fiat con la nuova Panda 2023. Si tratta di uno dei modelli più attesi che il colosso automobilistico lancerà nel corso dei prossimi anni. Il suo arrivo è previsto per il 2024, anno nel quale prenderà il via prima la produzione e poi la commercializzazione da settembre.