Fiat è la regina dell’usato in Italia

Fiat è in procinto di compiere 125 anni e, secondo le analisi di carVertical, è il marchio più richiesto nel mercato dell’usato in Italia

Durante la ricerca del loro prossimo veicolo, infatti, gli italiani prendono in considerazione non solo automobili Fiat nuove ma anche usate: lo evidenziano i dati di carVertical, società leader nella raccolta di dati per il settore automobilistico, che sottolineano come sia grande la fiducia in questo marchio che a breve compirà 125 anni di storia.

Le Fiat più ricercate tra l’usato

La Fiat 500 è su carVertical il modello più ricercato (30%) e non solo: nel 2023 è stata anche l’auto che gli utenti italiani hanno cercato maggiormente rappresentando il 6,7% di tutti i controlli storici eseguiti all’interno della piattaforma. Al secondo e terzo posto tra i veicoli usati più cercati ci sono rispettivamente il Ducato (16,6%) e la Punto (15,6%): due modelli molto differente tra loro, ma comunque tra i più gettonati a seconda delle esigenze dell’utente finale.

Il diesel dice ancora la sua

All’interno di uno scenario sempre più elettrificato, tra elettrico puro e ibrido, gli automobilisti italiani si affidano soprattutto al diesel per quanto riguarda l’usato Fiat. La preferenza nei confronti del motore a gasolio è del 52,3%, seguito dalla benzina al 47,6%.

“I nostri dati mostrano come a distanza di 125 anni la FIAT sia ancora una delle case automobilistiche più apprezzate dagli italiani, anche quando si tratta di cercare auto usate” ha commentando Matas Buzelis, esperto del settore automobilistico e Head of Communications di carVertical. “Nonostante FIAT sia decisamente un love brand per gli italiani, è bene controllare sempre lo stato del veicolo che si vuole acquistare per verificare che non ci siano danni nascosti o sorprese impreviste”.

Carrozzeria e colori prediletti

Il 54,4% delle automobili Fiat cercate su carVertical sono delle hatchback, a 3 o 5 porte, con portellone posteriore. Seguono poi automobili con carrozzerie più voluminose: i van (20,1%), necessari per lavoro o per carichi importanti, e gli MVP (multi-purpose vehicle), cercati dal 7,5% degli italiani desiderosi.

Fra i colori, gli italiani sembrano prediligere i colori più canonici. Al primo posto c’è infatti il bianco (33,7%), seguito dal grigio (15,8%) e dal nero (13%). Chi vuole distinguersi maggiormente preferisce il rosso (8,5%) o il blu (8,3%).