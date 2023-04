Fiat 600: il B-SUV è pronto al debutto

Grande fermento in Polonia, allo stabilimento di Tychy, che dopo la Jeep Avenger è pronto ad accogliere l’altro B-SUV in cantiere, stavolta a marchio Fiat. Il nome non è stato ancora confermato, ma le indiscrezioni più robuste dicono che possa trattarsi di “600”. Dunque, la Fiat 600 è pronta a tornare in scena, stavolta a ruote alte per sostituire un po’ la 500L e soprattutto la 500X, della quale è un po’ l’erede designata, anche se ci sono delle differenze.

Stile simile alla 500e

Stilisticamente ci saranno delle massicce vicinanze con quanto proposto sulla recente 500e, la piccola elettrica di casa Fiat. Dunque, vedremo dei gruppi ottici anteriori e delle luci diurne a Led dal taglio circolare, mentre al posteriore avranno uno sviluppo verticale. Le immagini ufficiali non sono ancora state rilasciate, ma alcune foto spia sono circolate e questi dettagli si riescono a percepire con nitidezza.

Dimensioni da confermare

La Jeep Avenger è lunga 4,1 metri, la futura Fiat 600 verrà sviluppata sulla stessa piattaforma e-CMP ma sorgono alcuni dubbi sulle dimensioni definitive. Il B-SUV dal marchio italiano potrebbe confermare quanto visto sulla Jeep, ma potrebbe anche allungarsi sfruttando il telaio modulabile e diventare più lunga, per andare incontro a coloro che sono rimasti orfani dalla dipartita della 500L. Nel frattempo, la Fiat 500X al pari della Renegade, potrebbe continuare ancora un po’ la sua presenza nei listini, nonostante l’esordio di questa nuova B-SUV.

Fiat 600, elettrica e benzina?

Il powertrain della Fiat 600 dovrebbe essere elettrico e a motore singolo con 156 CV, gli stessi della Avenger. Esattamente come la “cugina” Jeep, per il mercato italiano potrebbe essere estesa la presenza di una versione endotermica a benzina, con il motore 1.2 turbo da 100 CV di derivazione ex PSA. Staremo a vedere nelle prossime settimane le definitive evoluzioni, anche se il debutto ormai è sempre più prossimo al via.