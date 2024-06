Il mondo dell’auto e delle imbarcazioni si incontrano nuovamente con la Abarth Offshore, un motoscafo presentato in anteprima mondiale al Top Marques 2024 di Monaco per celebrare i 75 anni dello Scorpione. Questo motoscafo, progettato dal Centro Stile Fiat in collaborazione con Abarth e Car Off Shore, riprende le linee della famosa Abarth 500 e sarà prodotto in soli 500 esemplari, il cui prezzo è ancora da definire.

La Abarth Offshore si distingue per una carrozzeria in verde metallico che diventa iridescente alla luce del sole, richiamando l’estetica della Abarth 500 non solo nelle forme ma anche nei dettagli. Il motore esterno è un idrogetto da 230 CV, abbinato a scarichi da corsa Riva per replicare il caratteristico sound delle Abarth stradali, noto come Record Monza.

L’abitacolo, protetto da un hard top rigido con capotte ripiegabile, è allestito in puro stile Abarth, con due sedili sportivi in pelle firmati Besenzoni e dotati di cinture a 4 punti. La poppa presenta una scaletta in acciaio incassata nella carrozzeria e un doppio prendisole, offrendo comfort e funzionalità.

Di serie, la Abarth Offshore è equipaggiata con un impianto stereo Garmin dotato di 4 altoparlanti e un subwoofer, che sfrutta il cruscotto come cassa di risonanza per un’esperienza audio eccezionale. La lista degli optional è ampia, permettendo una personalizzazione estetica sia per gli esterni che per la cabina, rendendo ogni esemplare unico.