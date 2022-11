Abarth 595 e 695 2023: gamma aggiornata e nuova colorazione

È stata introdotta una nuova customer experience per la gamma Abarth, per rispondere alle esigenze dei suoi clienti. Sono necessari pochi istanti per dare forma alla propria Abarth 595 e 695, realizzandola in modo personale, cucendola su sé stessi seguendo i propri gusti come un abito di sartoria. Si può optare per la 595 da 165 CV o per la 695 da 180 CV. Entrambe le versioni offrono prestazioni di alto livello, uno scarico dal sound coinvolgente, uno stile inconfondibile e un elevato piacere di guida. Si sceglie poi tra due anime, Turismo o Competizione, disponibili per entrambe le motorizzazioni e nelle versioni hatchback e cabrio.

I due allestimenti

La versione Turismo vanta sedili in pelle nera, cerchi in lega da 17″ Turismo e badge Turismo. La Competizione, invece, si distingue per sedili Sabelt Carbon, cerchi in lega da 17″ Competizione e badge Competizione. Entrambe offrono un pieno di emozione e di adrenalina, anche se la Turismo si avvicina più al mondo delle Gran Turismo classiche all’italiana, mentre la Competizione si avvicina a chi cerca la performance anche in pista.

Due Pack

Un’altra grande novità è l’arrivo di due pack iconici. Entrambi ricordano i leggendari tuning kit dello Scorpione, che negli anni Sessanta trasformavano i veicoli standard in temibili auto da corsa. I due pack riflettono i valori fondanti del marchio di Performance e Stile:

Tech : ideato per coloro che cercano tecnologia avanzata, include un Navi da 7″ e il Clima auto.

: ideato per coloro che cercano tecnologia avanzata, include un Navi da 7″ e il Clima auto. Comfort: pensato per chi è alla ricerca di caratteristiche premium per distinguersi in ogni occasione, offre un sistema audio Beats e fari allo Xenon.

Abarth 595 e 695: nuova colorazione

Arriva anche una nuova livrea Arancione Racing, nata dalla combinazione di giallo e rosso, colori simbolo del Marchio. Il colore audace richiama il mondo delle corse, rievocando inoltre lo storico legame tra il Marchio e la Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth, prodotta in edizione limitata con una livrea Arancione Racing 255. In occasione del lancio della nuova gamma, FCA Bank mette a disposizione dei clienti una proposta finanziaria che prevede una rata di soli 249 euro al mese e dopo quattro anni si può scegliere alla scadenza del contratto, tra tre diverse opzioni: sostituire la vettura acquistandone una nuova, tenere l’auto pagando la Rata Finale Residua o rifinanziandola, oppure restituirla. L’offerta è valida fino al 30 novembre.