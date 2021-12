Abarth F595 Speciale: equipaggiamenti, prezzi, prenotazione online

La nuova serie limitata (165 esemplari) deriva dalla edizione “F595” che aveva esordito nell’estate 2021: tutti i dettagli sulle dotazioni e le modalità di acquisto tramite Web.

La nuova serie speciale Abarth F595 Speciale è dedicata ai collezionisti, tanto dal punto di vista della “tiratura” (165 unità, che corrispondono alla potenza erogata dal 1.4 T-Jet) quanto in relazione al “capitolato” di accessori che porta in dote – un kit di equipaggiamento proposto secondo un sistema “all inclusive” che a fonti fatti consente un certo risparmio in relazione al prezzo di listino richiesto per Abarth F595 “normale” – ed al sistema di prenotazione. È in effetti disponibile alle ordinazioni esclusivamente online: un format di vendita multimediale che comporta, dal lato dell’utente, una certa “rapidità” per essere in grado di accaparrarsi una delle 165 unità previste. Abarth F595 Speciale viene messa in vendita, indica il configuratore online ufficiale, a 24.950 euro, cioè con uno sconto-promozione di 1.350 euro rispetto a 26.300 euro di listino.

Accessori dedicati

Nello specifico, Abarth F595 Speciale – resa nota dal marchio dello Scorpione attraverso una serie di immagini che permettono di analizzarne i contenuti-novità – viene equipaggiata con un set di cerchi “Formula” da 17” rifiniti in tinta nero opaco e che si abbinano alla finizione Grigio Record del corpo vettura, cui si aggiungono alcuni dettagli in giallo (colorazione adottata dai gusci degli specchi retrovisori, dalle parti centrali dello splitter anteriore e del diffusore posteriore, nonché dalle pinze dei freni).

L’abitacolo propone, di serie, il climatizzatore automatico, l’infotainment Uconnect NAV con schermo da 7”, l’”Urban Pack” (che include i sensori di parcheggio, il sensore crepuscolare per l’accensione automatica delle luci ed il sensore pioggia). In più, si segnalano ulteriori dotazioni:

Rivestimenti interni “Total Black” con particolari in nero opaco per la plancia;

Un kit di sospensioni Koni FSD;

I dischi dei freni forati;

La turbina Garrett più grande;

L’impianto di scarico Record Monza sovrapposto.

Motorizzazione: è la stessa delle F4

Sotto al cofano, Abarth F595 Speciale si affida all’unità motrice 1.4 T-Jet in versione 165 CV e rapporto di compressione 9:1 (è, nella fattispecie, il motore dal quale deriva in linea retta il propulsore delle monoposto Tatuus impegnate nei Campionati italiano e tedesco di Formula 4 “F4 Championship Powered by Abarth Certified by FIA”: da qui la presenza della “F” nella sigla di modello F595).

Prestazioni

Le performance dichiarate sono adeguate alla fascia di appartenenza della vettura, dunque in proporzione elevatissime.

Velocità massima: 218 km/h;

Tempo di ripresa da 80 km/h a 120 km/h in “quinta”: 7”8.

Come prenotarla e acquistarla

L’acquirente interessato a mettere la nuova Abarth F595 Speciale nel proprio garage deve, per prima cosa, collegarsi al sito Web corporate www.abarth.it, salvare i dati personali, la configurazione del veicolo e versare una caparra di 500 euro nel caso di acquisto senza finanziamento. Una volta completata quest’ultima fase, lo step successivo consiste nel semplice ritiro della vettura in concessionaria. Fra le opzioni indicate da Abarth, si segnala la possibilità di finanziare l’acquisto, scegliendo la rata mensile in base a durata del finanziamento e valore dell’anticipo.

